'Steiner For Life' voor uitbreiding 07 juni 2018

De middelbare Steinerschool in Leuven kampt met lange wachtlijsten en wil aan dat probleem tegemoet komen met een uitbreiding van de capaciteit. Die beslissing werd al genomen in 2016 maar om het project te financieren, is er extra geld nodig. Onder meer initiatief Steiner For Life moet een bijdrage leveren aan meer plaats voor leerlingen. "De laatste maanden wordt er druk gedebatteerd over ons onderwijs: hoe moet de school van de toekomst eruit zien?", laat Sophie Van Stratum optekenen. "De Steinerscholen geloven in een evenwaardige ontwikkeling van hoofd, hart en handen. Ligt daarin het succes van ons educatief project? Feit is dat onze Middelbare Steinerschool Leuven steeds langere wachtlijsten het hoofd moeten bieden. Om onze school uit te breiden organiseren de ouders en de leerkrachten Steiner For Life. Dat is het hele jaar door een cultureel en sportief programma maar er staat ook een openlucht filmfestival op het programma op 22 en 23 juni." (BMK)