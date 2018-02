"Stad op kaart zetten als congresstad" LEUVEN CONVENTION BUREAU MOET MEER INTERNATIONALE MEETINGS AANTREKKEN BART MERTENS

20 februari 2018

02u27 0 Leuven De KU Leuven en de stad Leuven hebben het 'Leuven Convention Bureau' boven de doopvont gehouden. Die samenwerking moet Leuven internationaal nog meer op de kaart zetten als congresstad. "Er is al sinds 2011 een samenwerking met Toerisme Vlaanderen. We haalden meer congressen naar Leuven, maar het Convention Bureau biedt nog meer groeipotentieel", zegt schepen van Toerisme Dirk Vansina (CD&V).

In de Museumhal van de Universiteitshal in de Naamsestraat werd gisteren een nieuw kind gedoopt: het Leuven Convention Bureau. Een Engelstalige naam en dat is niet toevallig want de stad Leuven heeft de ambitie om uit te groeien tot de congresstad van het land en dan begeef je je onvermijdelijk op internationaal terrein. Meer concreet bundelen de stad Leuven, de KU Leuven en Toerisme Vlaanderen de krachten om Leuven nog meer op de kaart te zetten als congresstad.





Blijft de vraag: was Leuven dan nog niet de congresstad bij uitstek van Vlaanderen gezien de aanwezigheid van de vele innovatieve bedrijven, de strafste universiteit van het land en ziekenhuis UZ Leuven dat bij de wereldtop hoort? Voor een deel wel maar uit een studie van Toerisme Vlaanderen bleek dat het potentieel inzake congrestoerisme nog niet volledig wordt benut in Leuven. Het Leuven Convention Bureau moet daar verandering in brengen, met dank aan de Vlaamse overheid die in 2016 besloot om extra middelen te voorzien voor het aantrekken van internationale congressen.





"Met dit initiatief willen we onze professoren en onderzoekers motiveren om zelf een congres te organiseren", zegt professor Koen Debackere, algemeen beheerder van de KU Leuven. "Bij de organisatie van zo'n congres komt veel kijken. Er moet een dossier ingediend worden, een begroting worden opgemaakt, de zoektocht naar geschikte zalen en hotels ... Voor al deze zaken kunnen ze bij het Leuven Convention Bureau terecht."





Nog groeipotentieel

Schepen van Toerisme Dirk Vansina (CD&V) gelooft alvast helemaal in het nieuwe initiatief.





"De samenwerking tussen KU Leuven en Toerisme Leuven bestaat al sinds 2011. In die periode is het aantal congressen sterk toegenomen. Van de bijna 500.000 overnachtingen in 2016 in Leuven kunnen we zo'n 30% toe te schrijven aan congressen. Het aantal meeting-overnachtingen is tussen 2010 en 2015 gestegen van 32.000 naar 137.000. Die cijfers bewijzen dat Leuven alle troeven heeft om het congrestoerisme nog te laten toenemen in de toekomst. Er is nog groeipotentieel en daarom zal de samenwerking tussen KU Leuven en Toerisme Leuven nog intenser worden verankerd in het Leuven Convention Bureau. Middelen en personeel worden gebundeld en Toerisme Vlaanderen subsidieert de coöperatie. Onze stad is top in de domeinen van gezondheid, spitstechnologie en creativiteit."





Unieke erfgoedlocaties

"Bovendien heeft de stad heel wat unieke erfgoedlocaties om congressen te organiseren en is het cultuuraanbod een meerwaarde voor de bezoekers van congressen. Door de samenwerking die nu officieel boven de doopvont werd gehouden, zal Leuven internationaal op de kaart worden gezet als de geprefereerde bestemming voor congressen en meetings. Het Leuven Convention Bureau is zonder enige twijfel een meerwaarde in die ambitie."