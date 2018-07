"Speciale containers voor pompwater nodig" 27 juli 2018

02u24 0 Leuven Naast landbouwer is Johan Geleyns ook fractieleider voor de Leuvense CD&V in de gemeenteraad. Hij bepleit om met grote containers te werken bij (grotere) bouwprojecten.

"In tijden dat de droogtecommissie adviseert om een waterverspillings-, sproei- en captatieverbod uit te vaardigen, is het daarom schrijnend dat bij grote bouwprojecten met ondergrondse constructies duizenden liters kostbaar grondwater per uur in de riolering terechtkomen. Deze vergunde droogzuiging is bouwkundig noodzakelijk voor de uitvoering van deze werken, maar ontregelen ook de grondwatertafel. En dat veroorzaakt wrevel bij de buurt", zegt Geleyns. "We mogen ervan uitgaan dat zulke extreme weersomstandigheden niet meer uitzonderlijk zullen zijn. Klimaatverandering is een feit. Daarom stel ik voor dat de stad onderzoekt of in tijden van droogte het opgepompte zuiver grondwater in speciaal daarvoor uitgeruste containers kan opgevangen worden. Zo kan men een deel van dit water ten dienste stellen van de bevolking, maar evengoed voor de land- en tuinbouwers in de Leuvense regio, en niet te vergeten onze eigen groendienst", klinkt het nog. (ADPW)