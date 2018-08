"Smoesje om dienstbrug te leggen" VOLGENS STADSBESTUUR MISLEIDT INFRABEL HEN MET ZOGENAAMDE 'HERSTELLINGEN' ANDREAS DE PRYCKER

31 augustus 2018

02u29 0 Leuven Discussie tussen de stad Leuven en spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel. Schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a) stelt dat Infrabel de stad misleidt bij de werken aan de spoorwegbrug aan de Diestsesteenweg.

Heeft Infrabel de stad Leuven misleid of niet? Schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets meent alleszins van wel. "Zij hebben ons laten weten dat ze werken aan de spoorwegbrug over de Diestsesteenweg, ter hoogte van het Brugbergpad, moesten uitvoeren omdat de brug dringend hersteld moest worden. Zo moest er betonrot worden weggenomen. Maar nu beweren de mensen die er aan het werk zijn dat ze een dienstbrug moeten maken om het personeel van Infrabel langs die brug te sturen. Ze zijn die vergunning bij de politie gaan halen, maar hun motivering blijkt dus duidelijk anders te zijn. En dat is jammer, want mede door deze werken was het begin deze week een ongeziene chaos in Kessel-Lo en de rest van en rond Leuven", meent Robbeets. "Ook wij hebben doorgekregen dat die werken voor iets anders zouden dienen", zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.





"Dat klopt niet", zegt Leslie Buyle, woordvoerster van Infrabel. "Wij zijn effectief het dienstpad aan het vernieuwen. Er waren betonnen balken aan vernieuwing toe. Zij moeten worden vervangen door een staalconstructie. Die werken aan de brug waren wel degelijk nodig om te voorkomen dat er dingen naar beneden zouden vallen", zegt Buyle.





Twee weken vertraging

Ze geeft ook nog mee dat de werken zo'n twee weken vertraging hebben opgelopen. "We zijn nu aan het derde deel van de werken begonnen. De bedoeling was om tegen eind augustus klaar te zijn, maar het zal wellicht de eerste helft van september worden", aldus Buyle. Politiewoordvoerder Del Piero betreurt dat. "Wij hebben aan iedereen gevraagd om de werken in de zomervakantie te doen. Ik hou mijn hart vast voor volgende week nu ik hoor dat de werken niet af zullen zijn. Wij staan in voor het signalisatieplan aan de spoorwegbrug en we hebben Infrabel nog twee weken extra gegeven om de werken te voltooien", zegt Del Piero. "Infrabel had vroeger aan die werken kunnen beginnen", vindt Robbeets.





Te laat begonnen

"Het is hetzelfde verhaal als op de E40. Waarom moet dat in de laatste week van augustus gebeuren? Dat had in juli of in begin augustus ook gekund en dan was er minder chaos op de baan geweest. Al lijkt alles nog goed te komen: de TIensesteenweg gaat zaterdagmiddag open, de E40 is volgende week klaar, de brug aan Gasthuisberg ook klaar en ook de werken aan de E314 zijn volgende week afgelopen", besluit Robbeets.