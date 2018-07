"Schakel privéfirma's in voor wespen" BRANDWEER VINDT AMPER TIJD VOOR VERDELGEN VAN NESTEN ANDREAS DE PRYCKER

02u31 0 Leuven De brandweerzones hebben de handen vol met het verdelgen van wespennesten. Alain Habils van brandweerzone Vlaams-Brabant West slaat alarm. "Schakel privéfirma's in voor wespen. Bij ons lopen de wachttijden op", zegt hij.

In de zomer krijgt de brandweer traditiegetrouw veel meldingen van wespennesten. Dat is dit jaar niet anders, met dank aan het warme weer. "Op dit moment hebben we nog zo'n 150-tal aanvragen voor de brandweerzone Vlaams-Brabant West, verdeeld over negen brandweerposten", vertelt Alain Habils van brandweerzone Vlaams-Brabant West. Eenzelfde verhaal klinkt bij de Leuvense brandweer. Daar spreken ze van een achterstand van negentig meldingen, oftewel een wachttijd van drie tot vier werkdagen. Door het warme weer moet de brandweer regelmatig uitrukken voor berm-en weidebrandjes, waardoor er minder tijd overblijft om wespennesten op te ruimen. Daarnaast zijn er volgens de brandweer niet genoeg brandweerlieden in de kazerne aanwezig en komt er bij al die karweien een grote administratieve rompslomp kijken. En omdat er veel mensen thuis zijn in de vakantieperiode, worden er ook steeds vaker zaken opgemerkt dan tijdens een gewone werkweek. Dat zorgt voor extra veel meldingen.





Duurder

"Het heeft ook niet alleen te maken met onze beschikbaarheid. Wij zijn afhankelijk van onze agenda, maar het moet natuurlijk ook voor de mensen passen. En het is vaak daar dat het schoentje knelt", zegt Habils.





"Daarom raden wij aan om privéfirma's in te schakelen. Een plaatselijke wespenverdelger vraagt doorgaans zo'n 30 à 40 euro. In onze brandweerzone is dat toch al gauw 75 euro. Aan de kostprijs kunnen wij trouwens niets veranderen, aangezien dat door de gemeentes zelf bepaald wordt. Grote spelers zoals Rentokil durven zelfs 180 euro vragen", zegt Habils. Daar waar de zone West dus 75,02 euro vraagt, is dat bij de zone Oost 'slechts' 63,77 euro. Sommige brandweerzones doen dit volledig gratis, maar Vlaams-Brabant Oost en West horen daar dus niet bij.





Is het dan niet beter om zelf de wespen te verdelgen? "Ik zou nooit aanraden om zelf poeder kopen. Dat is veel te gevaarlijk. Wespen zijn heel agressieve dieren. Als die zich aangevallen voelen, kunnen die met zijn allen aanvallen", klinkt het nog bij Habils. Toch maakt de brandweer uitzonderingen.





"Als het om erg dringende interventies gaat, kunnen we de andere uiteraard even 'on hold' zetten. Stel dat er een wespennest in een kinderkamer is, dan is dat prioritair", besluit Habils.