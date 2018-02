"Rookmelders redden ons leven" STUDENTENKOT PARKSTRAAT ONBEWOONBAAR NA BRAND STUDENTE GEWOND, MAAR STABIEL ANDREAS DE PRYCKER

17 februari 2018

02u34 0 Leuven In een studentenresidentie in de Parkstraat is in de nacht van donderdag op vrijdag om een nog onbekende reden brand uitgebroken. Een jonge vrouw ligt nog met brandwonden in het ziekenhuis, maar haar toestand is ondertussen stabiel. De brand doet onvermijdelijk denken aan die in de Bankstraat waarbij twee Ierse studentes om het leven kwamen. Het grote verschil: in dit pand stond een branddetectiesysteem. Dat redde het leven van de bewoners.

De Leuvense brandweer kreeg vrijdagochtend omstreeks 5.20 uur de melding dat er een zware uitslaande brand gaande was in de Leuvense Parkstraat. Een studentenresidentie van de KU Leuven bleek in lichterlaaie te staan. Student Philip Grabowski maakte alles vanop de eerste rij mee. "Ik was net terug van een nachtje uit. Eerst dacht ik dat het allemaal om te lachen was. Het brandalarm ging af, maar dat gebeurt wel vaker. Maar deze keer bleek het wél serieus te zijn. Ik zag een stevige steekvlam, nam mijn portefeuille en mijn sleutels en ben op deuren beginnen kloppen om mensen te wekken", vertelt Grabowski. Hij werd, in zijn kamerjas, naar het politiebureau aan de Philipssite overgebracht.





Brandwonden

Met hem een tiental medebewoners, en de bewoners van aanliggende panden, die werden voor alle zekerheid ontruimd. Twee bewoners van het getroffen pand werden naar het ziekenhuis overgebracht. Uiteindelijk werden er nog drie andere studenten ter controle naar het ziekenhuis gestuurd. Vier van hen mochten het ziekenhuis vrijwel onmiddellijk verlaten. De laatste studente ligt nog met brandwonden in het ziekenhuis, maar haar toestand is stabiel.





Aan de dood ontsnapt

Studente Stefanie Deville, speelster van het eerste elftal van OHL, kon eveneens aan het vuur ontkomen. "Ik werd wakker rond tien na vijf. Ik zag alleen maar zwarte rook en had onmiddellijk door dat dit erg was. Ik ben uiteindelijk via het raam op het dak van de tweede verdieping geraakt. Via de aanpalende daken ben ik uiteindelijk beneden geraakt. Ik heb zelfs niets kunnen meenemen. Maar het belangrijkste is dat er niemand in de brand gebleven is. Wij zijn aan de dood ontsnapt", zegt Deville, die in haar OHL-short in het politiebureau stond. Het leek de teneur die bij de getroffen studenten heerst: ontsnapt aan de dood, en dat de spullen in de brand gebleven zijn, is bijzaak. Ook poes Pluche raakte veilig en wel het pand uit. Ze werd door haar bazin veilig en wel meegenomen in een speciale kattenzak. Naar de oorzaak van de brand is het voorlopig gissen. Een branddeskundige van het parket kwam ter plaatse om te kijken wat er precies gebeurd is. Er werd ook een speurhond ingezet om te kijken of er mogelijks brandversnellers werden gebruikt. Volgens de Leuvense brandweer is dat uitgesloten. Het pand is - op zijn minst tijdelijk - onbewoonbaar verklaard. "Het uitslaand gedeelte van de brand bevond zich achteraan. Dat bemoeilijkte de bluswerkzaamheden. Al bij al zijn die toch vlot verlopen en hadden we de brand op een kleine 20 minuten onder controle. Een groot deel zal zeker onbewoonbaar zijn door het vele vuur. Een ander deel is op zijn minst tijdelijk onbewoonbaar door de rook-en waterschade", klinkt het bij de Leuvense brandweer. De universiteit gaat een slaapplek voor de getroffen studenten regelen.





Branddetectiesysteem

Dé grote redder was het branddetectiesysteem. Dat redde uiteindelijk het leven van de bewoners. En dat is iets waar de stad op hamert. Het pand van de KU Leuven heeft het branddetectiesysteem dat er vier jaar geleden niet was bij het pand in de Bankstraat. Daardoor kwamen er twee Ierse studentes om het leven.





Alle 25 residenties van de KU Leuven hebben rookmelders hangen. Die rookmelder staat in rechtstreekse verbinding met de brandweer. Als er iets gebeurt, worden zij onmiddellijk op de hoogte gebracht. En dat bleek ook bij deze brand. De Parkstraat werd door het incident een tijdlang afgesloten tussen de Naamsestraat en de Van Sestichstraat.