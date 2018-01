"Plots moeten we drie keer meer betalen" HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VERHOOGT HUURGELD GARAGEBOXEN ZONDER WAARSCHUWING ANDREAS DE PRYCKER

27 januari 2018

03u08 0 Leuven De huur van de garageboxen aan de Struisellaan op de grens tussen Herent en Tildonk is verdrievuldigd voor externe huurders. En daar is onder meer Alain Leribaux (47), uitbater van café Sportlokaal in Herent, niet tevreden mee. De huurprijs sloeg dan ook van 20 euro per maand op naar 60 euro. De prijs werd bepaald door sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw.

Alain Leribaux uit Wilsele huurt zijn garagebox in de wijk Eikenblok, op de grens tussen Herent en Tildonk. Heel wat mensen die in de aanpalende sociale woningen wonen, doen dat ook. Maar zowel bewoners als externen kunnen huren. Dat is altijd zo geweest. "Een halfjaar geleden kwam ik te weten dat er tien à twaalf garageboxen leeg stonden. Een gouden kans voor mij, aangezien ik het terras van mijn café en mijn moto er kan stockeren in de wintermaanden. Voor 20 euro per maand kon ik er eentje huren. Groot is die niet. Er is geen elektriciteit en er is geen licht. Het is gewoon een gesloten box. Ik vertelde dat aan een van mijn klanten in het café en die was onmiddellijk geïnteresseerd. Hij begon in december te huren. Groot was dan ook onze verbazing toen we te weten kwamen dat de raad van beheer van Volkswoningbouw de huurprijs van de boxen verdrievuldigd had. Nu moeten we 60 euro plus btw betalen. Zonder enige waarschuwing. Dat kan toch zomaar niet?", vraagt Leribaux zich af.





Opzegperiode

"Het klopt dat het directiecomité sinds januari een indexering heeft doorgevoerd en dat de raad van bestuur dat heeft goedgekeurd. Die indexering hebben wij eigenlijk nooit uitgevoerd: dit is een indexering op basis van de laatste tien jaar. Vanaf volgend jaar zal de prijs stelselmatig geïndexeerd worden", vertelt Guido Claes, voorzitter van de raad van bestuur van Volkswoningbouw en tevens gemeenteraadslid voor sp.a in Herent.





"Maar er is meer: wij hebben besloten om die contracten zo op te stellen om meer eigen huurders aan te trekken. Als externen die boxen willen huren, geen probleem, maar dan zullen ze moeten bijbetalen. Als ze dat niet willen, kunnen ze hun contract gewoon stopzetten. Dat kan na een opzegperiode van enkele maanden", klinkt het bij Claes.





"Heel die situatie slaat nergens op. Je kan toch geen contract van onbepaalde duur tekenen, met drie maanden opzeg langs twee kanten en dan voor zo'n voldongen feit gesteld worden? Die klant van mij huurt pas sinds december, trof in de garagebox een waar stort aan en heeft dat helemaal opgekuisd. En nu vragen ze daar nog eens drie keer zoveel voor? Ik snap dat niet. De huur van mijn appartement wordt toch ook niet verdriedubbeld?", stelt Leribaux.





"De prijs is de afgelopen jaren belachelijk laag geweest. Deze prijs is er zeker niet over. We hadden dit eigenlijk al veel eerder moeten doen", meent Claes.