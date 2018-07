"Plots kreeg ik ticket naar Rusland" MICHIEL (29) MAG NAAR HALVE FINALE DANKZIJ DUIVELSE AUTO EN MCDONALDS ANDREAS DE PRYCKER

10 juli 2018

02u44 0 Leuven Duivelssupporter van het eerste uur Michiel Crijns (29) uit Leuven viel zondagnamiddag zowat van zijn waanzinnig versierde autostoel in de drive-through van de McDonalds in Mechelen. Omdat de auto van Michiel zo mooi en uitvoerig versierd was én omdat hij zelf een retrotruitje droeg, kreeg hij twee tickets voor de halve finale tussen België en Frankrijk in Sint-Petersburg cadeau.

Michiel had zondagmiddag met enkele vrienden afgesproken in Mechelen. "Maar omdat ik iets te vroeg was, besloot ik om naar de McDonalds te rijden voor een McFlurry. Omdat ik geen zin had om mijn wagen te parkeren, ging ik door de drive-through. Dat doe ik normaal nooit", zo begint hij zijn verhaal. "Plots werd er mij gevraagd of ik dinsdag en woensdag iets te doen had. Ik had niet door waar het gesprek naartoe ging, en ze zeiden mij dat ik moest doorrijden naar de andere kant van de drive-through. Daar werd mij het nieuws meegedeeld dat ik naar de halve finale in Sint-Petersburg mag gaan kijken. Ik kon het écht niet geloven. Dit is de mooiste verrassing van mijn leven", zegt Michiel, die supporter is van het eerste uur.





"Ik ben al supporter sinds het WK in 1994 en die microbe is eigenlijk nooit weggegaan. Elke keer als ik aan de Duivels denk, schiet er een endorfineshot door mijn lijf. Normaal kan je dat niet meer noemen", lacht Michiel, die in het dagelijks leven leerkracht is in Sancta Maria in Leuven.





Juiste moment

"Toen ze mij vroegen of ik iets doen had op dinsdag, kon ik alleen maar denken: 'zolang ik maar naar de Rode Duivels kan kijken'. En dan vertellen ze je doodleuk dat je dat ter plaatse mag doen. Ik was op het juiste moment, op de juiste plaats. En mijn versierde auto en mijn truitje zullen er ook wel iets mee te maken hebben", lacht Michiel. Echt toevallig is het niet dat Michiel een shirt van de Duivels aan had. "Ik draag al een maand lang truitjes van de Belgen. Zelfs toen ik voor de klas stond. Weet je, toen het slecht ging stond ik op rij één om te supporteren. Jarenlang heb ik in halflege stadions gezeten en dat maakt de huidige successen eigenlijk alleen maar des te mooier. Ik heb als een gek gezocht naar vlieg-en wedstrijdtickets voor de match, had net alle moed opgegeven en dan gebeurt dit. Waanzinnig", vertelt Michiel.





Geweldig feestje

Hij nam goede vriend Bahador Sabouri, verliezend finalist uit De Mol, mee. Zij vertrokken gisteravond met het vliegtuig naar Sint-Petersburg. Daar kwamen ze 's nachts aan. Het zal ook de enige nacht zijn dat ze in Sint-Petersburg verblijven. "Na de wedstrijd tegen Frankrijk vertrekken we 's nachts weer met het eerste vliegtuig terug naar België. Maar de weinige slaap kan ons niet deren. We hebben er ongelooflijk veel zin in en gaan er een geweldig feestje van maken."