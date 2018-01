"Peter, je was een krak" VOLLE AULA NEEMT AFSCHEID VAN BLUESPAREL P. VAN SANT (58) BART MERTENS

02u26 37 Vertommen Op de kist vooraan in de aula staat een bloemstuk in de vorm van een gitaar (foto boven). Naast de kist staat het echte exemplaar van P. Van Sant. Ook heel wat bekende koppen, onder wie Paul Van Bruystegem - Lange Polle - van Triggerfinger (l.) kwamen een laatste groet brengen. Leuven Leuven heeft gisteren afscheid genomen van singer-songwriter P. Van Sant. De aula bij Pues in Winksele liep helemaal vol voor een muzikaal eerbetoon aan de 58-jarige muzikant, die bij leven eigenlijk te weinig waardering kreeg voor zijn talent. "Peter leerde me echt zijn in het leven. Zonder hem stond ik nu niet waar ik sta en waar ik morgen ook zal staan... het zal niet zonder hem zijn", aldus goede vriend Tom Hermans.

P. Van Sant (58) is niet meer. Pas nu dringt het echt door dat Leuven alweer een monument armer is sinds de eerste dag van het nieuwe jaar. Die dag gaf de Leuvense muzikant de strijd tegen keelkanker op in woon- en zorgcentrum Remy waar hij sinds april 2017 verbleef nadat de behandeling op zijn vraag was stopgezet. Hoewel P. Van Sant ten dode was opgeschreven, zag het er niet naar uit dat 'Sante' zijn kaars zo snel zou doven. Eind december liet hij in een laatste interview nog optekenen dat hij met volle teugen van het leven bleef genieten, mede dankzij de diepe vriendschap die hij de laatste maanden had opgebouwd met soulmate Carine Coel. Zij bezorgde P. Van Sant nog een laatste feestje op Kerstmis in Remy, uiteraard met sigaretten en wijn. Daarna ging het snel bergaf met P. Van Sant. Hij kreeg koorts en al snel werd duidelijk dat zijn strijd - die hij sinds de diagnose opmerkelijk positief had gevoerd - niet lang meer zou duren. Op de eerste dag van 2018 kwam uiteindelijk de man met de hamer - zoals hij het zelf verwoordde -, die hij al een tijdje verwachtte.





Vertommen De aula van Pues in Winksele zit afgeladen vol voor de plechtigheid.

Gratis Stella

Dat P. Van Sant een opmerkelijk figuur was, betwijfelt niemand, maar dat zijn dood de aula bij Pues in Winksele volledig vol zou laten lopen, had Peter Vansantvoet wellicht niet durven dromen. Heel wat bekende namen uit de Leuvense muziekscène kwamen bij Pues in Winksele afscheid nemen van een man die geheel terecht wordt omschreven als een bluesparel. Onder meer Jean Vandooren, Steve Turcksin, Mike Naert en Paul 'Lange Polle' Van Bruystegem tekenden present op de afscheidsplechtigheid die kort maar krachtig was en in stijl werd afgesloten met gratis Stella voor alle aanwezigen. Samen met vele vrienden en familie deden ze Sante uitgeleide op de tonen van zijn eigen muziek. "Dat is mijn erfenis aan de wereld", liet P. Van Sant eind december 2017 nog optekenen. "P. Van Sant zal verdwijnen, maar zijn muziek blijft hier. Ik wil dat de mensen mij herinneren als een pur sang muzikant die altijd zijn goesting heeft gedaan." Dat deed hij inderdaad tot op het einde van zijn leven, zelfs in woon- en verzorgingscentrum Remy.





De getuigenis van een personeelslid onderstreepte dat gisteren nogmaals tijdens de afscheidsplechtigheid. "Zijn laatste kerstfeestje was een succes", klonk het. "Peter was een krak. 1 januari zal in Remy altijd een beetje 'Frozen in Time' blijven."





Vertommen Met Carine Coel, naar eigen zeggen zijn soulmate.

Hart van goud

Ook zijn goede vriend Tom Hermans kende P. Van Sant als een begenadigd muzikant, maar vooral ook als een mooi mens. Eigenzinnig en zeker niet altijd de gemakkelijkste jongen van de spreekwoordelijke klas maar wel een hart van goud. "Meer dan twintig jaar geleden ging zijn deur voor mij open, en ze blééf open. Hij leerde me echt te zijn in het leven. Hij leerde me om er echt te zijn voor mensen in het leven. Waar ik nu sta, is te danken aan Peter. Zonder hem had ik nu niet gestaan waar ik sta. En waar ik morgen zal staan, zal ik niet staan zonder hem", aldus Tom Hermans die de gitaar van P. Van Sant erfde.





Vertommen

Veel levenswijsheid

De woorden van Tom Hermans typeren Sante zoals hij echt was in zijn korte maar straffe leven. P. Van Sant was geen lieverdje, maar hij stond wel met levenswijsheid in het leven. Vriendschap schreef hij met de grote V, muziek met de grote M en leven met de grote L. Nooit - zelfs geen seconde of twee - week hij af van zijn eigen pad. Alleen daarvoor al verdient P. Van Sant diep respect. Misschien omschrijft de song 'Don't Tell Me How To Do It' op het album 'Paradox Blues' de levensvisie van Sante nog het beste. Niet toevallig is dat zijn laatste boodschap voor de mensheid op zijn doodsprentje.





Vertommen