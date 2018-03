"Patiënten zichzelf laten overtreffen" UZ OPENT VANDAAG HYPERMODERNE 'THERAPIETOREN' BART MERTENS

30 maart 2018

02u45 0 Leuven UZ Leuven opent vandaag een 'therapietoren' op campus Pellenberg, waar revaliderende patiënten met de meest moderne technologieën behandeld zullen worden. "Een symbool voor de richting die we willen uitgaan als toonaangevend revalidatiecentrum in België", klinkt het.

Campus Pellenberg mag dit jaar zestig kaarsjes uitblazen. In 1948 kocht het universitair ziekenhuis een stuk grond in Pellenberg, dat toen vooral moest dienen als sanatorium voor de vele patiënten die met longproblemen kampten door het werk in de koolmijnen. Na een aantal wisselende bestemmingen wordt er nu resoluut voor gekozen om campus Pellenberg verder uit te bouwen tot een toonaangevend revalidatiecentrum dat in de toekomst nog meer inzet op nieuwe technologie. De opening van de nieuwe therapietoren is wat dat betreft een mijlpaal.





Hydrotherapie

Het gebouw is een architecturaal hoogstandje, maar uiteraard gaat het vooral om wat er zich binnen de muren afspeelt. Denk dan maar aan hoogtechnologische trainingsprogramma's, hydrotherapie en innovatieve manieren om mensen weer klaar te stormen voor het dagelijkse leven of het beroepsleven. Zo hebben de therapeuten niet langer elk hun eigen lokaal, maar maken ze gebruik van gemeenschappelijke ruimtes en lokalen in functie van de revalidatiedoelen van de patiënt. In de therapietoren zullen dagelijks 96 gehospitaliseerde patiënten revalidatiesessies volgen, onder wie 34 geriatrische patiënten. Voorts zullen dagelijks ook gemiddeld tachtig externe patiënten therapie volgen in de nieuwe toren. Dat brengt het totaal aantal uren therapie op weekbasis op liefst 1.500.





"In ons revalidatiecentrum willen we de ziekenhuissfeer zoveel als mogelijk weren", zegt prof. dr. Koen Peers, diensthoofd fysische geneeskunde en revalidatie. "Bedoeling is om net een open en ongedwongen sfeer te scheppen waarin patiënten, therapeuten en familieleden elkaar stimuleren om te werken aan hun herstel en herintegratie in de maatschappij. We zijn ervan overtuigd dat je met zo'n dynamische revalidatiegeneeskunde patiënten boven zichzelf kunt laten uitstijgen, en hen dingen kunt laten doen waarvan ze dachten dat ze niet mogelijk waren."





Zicht op het groen

Ook titelvoerend burgemeester van Lubbeek Theo Francken (N-VA), die de nieuwe toren vanavond officieel zal openen, is onder de indruk. "Ik ben er trots op dat één van de modernste revalidatiecentra ter wereld de deuren opent in onze gemeente", zegt hij. "Patiënten uit alle windstreken kunnen hier revalideren met zicht op het Lubbeekse groen."