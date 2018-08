'Parkveld blijft' is nieuwe single van Donder, Hel & Hagel 02 augustus 2018

02u35 0 Leuven De Leuvense new wave band Donder, Hel & Hagel (DH&H) brengt een nieuwe single uit met een opmerkelijke titel. Met het nummer 'Parkveld blijft' steunen ze het verzet tegen de plannen van het stadsbestuur, de intercommunale Interleuven en projectontwikkelaar Extensa om dit landbouwgebied in Heverlee vol te bouwen.

Parkveld is een 34 ha groot landbouwgebied langs de Geldenaaksebaan in Heverlee. Ooit was het eigendom van het OCMW maar het terrein werd verkocht aan een ontwikkelaar. De band zal het nieuwe nummer live brengen tijdens het Fiesta Partigiani, een volksfeest op 10, 11 en 12 augustus. Vorig jaar opende Donder, Hel & Hagel nog het Breaking Barriers-festival in Het Depot in Leuven. Hun eerste single 'Joke is weer daar' was een aanklacht tegen het natuurbeleid van Vlaams minister Joke Schauvlieghe (CD&V).





"Ook met de tweede single steekt DH&H een hart onder de riem van al wie ijvert voor meer open ruimte en biodiversiteit. Het nummer zal op vrijdag 10 augustus voor de eerste keer live gespeeld worden", klinkt het bij de band. (BMK)