"Parking onder Oude Markt? Graag!" ERIK DE ROP (VZW OUDE MARKT) HERINNERT STADSBESTUUR AAN OUDE BELOFTE BART MERTENS

02 augustus 2018

02u36 0 Leuven Vzw Oude Markt is voorstander van een parking onder de zogenaamde 'langste toog van Europa'. "Met de moderne technieken hoeft de Oude Markt daar geen twee jaar lang voor open te liggen", meent voorzitter Erik De Rop. Het idee dateert al van in de jaren '70 van de vorige eeuw maar werd zopas geherlanceerd door Rik Daems (Open Vld).

Voor kandidaat-burgemeester Rik Daems van Open Vld is het duidelijk: een parking onder de Oude Markt zou een welgekomen cadeau zijn voor de Leuvense horeca en handel. "Na de invoering van het circulatieplan is het centrum van Leuven aan het verschralen. Het stadsbestuur zou de haalbaarheid van een parking onder de Oude Markt minstens ernstig moeten onderzoeken", klinkt het.





Nieuw is het voorstel van Daems allerminst. In de jaren '70 was toenmalig schepen Louis Tobback (sp.a) het idee al genegen maar hij kreeg tegenstand. Van de blauwe fractie, nota bene...





"De plannen zullen nog wel ergens in het archief zitten en ze zitten daar goed. Ondertussen is de situatie helemaal anders in Leuven. We willen auto's net weren uit het historisch centrum en niet aantrekken door een parking onder de Oude Markt te realiseren. Bovendien zou het lang niet evident zijn om een uitbater te vinden want onder het plein kunnen maximaal zo'n 300 wagens parkeren", klinkt het nu bij diezelfde Tobback.





Onzinnig voorstel

De burgemeester krijgt uiteraard steun van zijn rechterhand en kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) in die visie. Ook Groen meent dat het gerecylceerde idee van Rik Daems onzinnig is in een stad die het ernstig meent met klimaatneutraliteit. Kandidaat-burgemeester Carl Devlies van CD&V houdt dan weer vast aan het project van parking De Bruul in de benedenstad terwijl N-VA zich eerder neutraal opstelt en pas wil reageren na een ernstige haalbaarheidsstudie.





Oude belofte maakt schuld

Geen politieke consensus dus, maar wat vinden de uitbaters van de vele cafés op de Oude Markt zelf van een parking onder 'hun' plein? Erik De Rop, voorzitter van vzw Oude Markt, is naar eigen zeggen wel te vinden voor het idee. "Destijds waren er naast de horecazaken ook nog heel wat handelszaken op de Oude Markt. De handelaars zagen een parking niet zitten omdat het plein gedurende lange tijd hinder zou ondervinden van de werkzaamheden. De horeca was wel gewonnen voor het plan maar er kwam uiteindelijk geen parking. Toen het plein autovrij werd gemaakt, kwam er vanuit de stad een belofte om parkeergelegenheid te voorzien in de nabije omgeving. Aanvankelijk was er nog de zogenaamde Barbaraparking, maar die verdween voor de bouw van appartementen. De beloofde ondergrondse parking onder dat woonproject kwam er nooit.





Als vzw Oude Markt zijn we nog steeds vragende partij voor parkeergelegenheid in de buurt. Een parkeergarage onder het plein is een optie want met de moderne technieken zal de Oude Markt heus geen twee jaar worden opengebroken. Het zou mooi zijn als de oude belofte alsnog zou worden ingelost."