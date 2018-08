"Parking kost geen 6,5 maar 12,25 miljoen" VOLGENS OPEN VLD WORDT DEEL PARKEERPLAATSEN BETAALD MET GELD VAN OCMW BART MERTENS

24 augustus 2018

02u31 0 Leuven De politieke rel over de aankoop van de resterende 585 parkeerplaatsen in parking De Vaartkom is nog niet ten einde in Leuven. Kandidaat-burgemeester Rik Daems stelt naar eigen zeggen vast dat de aankoopprijs oploopt tot 12,25 miljoen euro en dus geen 6,5 miljoen euro. "Bovendien wordt het voor een deel met geld van het OCMW betaald."

De kritiek vanuit de oppositie over de aankoop van 585 parkeerplaatsen in parking De Vaartkom blijft aanzwellen. Eergisteren raakte bekend dat de coalitie sp.a/CD&V akkoord is om 6,5 miljoen euro neer te tellen voor 585 parkeerplaatsen die NV Waterview te koop heeft aangeboden. De stad had al 400 plaatsen in handen en krijgt dus de volledige controle over parking De Vaartkom. "Past perfect in ons mobiliteitsbeleid", liet schepen van Financiën Carl Devlies optekenen nadat Groen, Vlaams Belang, N-VA en Open Vld zich negatief uitlieten over de aankoop. Kort samengevat klonk het als volgt bij de verenigde oppositie: "De coalitie laat zich rollen door verliesmakende parkeerplaatsen over te nemen van een promotor!"





Gisteren deed kandidaat-burgemeester Rik Daems (Open Vld) er nog een schep bovenop. "De stad betaalt geen 6,5 miljoen maar 12,25 miljoen euro voor parking De Vaartkom. In 2013 verkocht de stad haar grond aan Ghelamco voor 4.735.500 euro met een betaling in natura, zijnde 330 parkeerplaatsen. Ghelamco wou plots geen kantoren bouwen maar studentenkoten en kreeg daarvoor nog toelating ook. Dat zorgde voor een stijging van de grondwaarde tot 3,5 miljoen euro maar de stad vroeg geen compensatie. Dankzij mijn oppositie plooide Ghelamco met 1 miljoen euro extra in de vorm van 70 parkeerplaatsen. Kostenplaatje in 2013: 5.750.000 euro voor 400 parkeerplaatsen. En nu komen daar de resterende 585 plaatsen bij aan 6,5 miljoen euro. Totale kostprijs: 12,25 miljoen euro."





Gelijk en ongelijk

"Moraal van het verhaal: de promotor start met een onrendabel project voor kantoren en eindigt met financieel interessante studentenkoten terwijl de stad start met een waardevolle grond en achterblijft met een lege parking en een dikke rekening. En het wordt nog straffer want de stad gebruikt 1,5 miljoen euro van middelen die voorzien waren voor het OCMW."





Daems heeft met die laatste bewering gelijk en ongelijk. Het is juist dat de 'dotatie' aan het OCMW met 2,9 miljoen euro werd verminderd en dat 1,5 miljoen euro van dat geld wordt geïnvesteerd in de aankoop van de parkeerplaatsen. Het is dan weer niet juist dat die 2,9 miljoen euro exclusief toebehoort aan het OCMW. "Die 2,9 miljoen euro was voorzien om een eventueel tekort van het OCMW aan te zuiveren. Er is geen tekort en dan vloeit dat geld gewoon terug naar de stadskas om andere investeringen te financieren, van welke aard dan ook. Zo eenvoudig is het", besluit schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V).