“Parkeergeld is te veel gevraagd” Burgemeester Tobback (sp.a) haalt uit naar laadpaalklevers Bart Mertens

18 december 2018

19u10 0 Leuven Burgemeester Louis Tobback (sp.a) nam zopas afscheid van de Leuvense gemeenteraad maar blijft zich strijdbaar tonen in de politiek. Zo hekelt hij het fenomeen ‘laadpaalkleven’ dat hij geregeld met eigen ogen moet aanschouwen voor het Stadskantoor. “Sommige mensen hebben blijkbaar geld om een dure elektrische Tesla of Porsche aan te kopen maar niet voor parkeergeld”, aldus de afscheidnemende burgemeester van Leuven.

De klimaatdoelstellingen zijn prioritair in Leuven en de komende jaren moet er nog een versnelling of twee hoger worden geschakeld. Louis Tobback (sp.a) is het daar volmondig mee eens maar waarschuwt er wel voor dat de ‘shift’ van fossiele naar propere energie niet enkel op rekening mag komen van de gewone man. Voor de afscheidnemende burgemeester van Leuven zijn sociale correcties noodzakelijk om de klimaatzaak betaalbaar te houden voor iedereen. Uiteraard is wat dat betreft een opdracht weggelegd voor de hogere overheden maar ook in Leuven moet men volgens Tobback waakzaam zijn dat iedereen mee kan met de klimaatneutrale doelstellingen. Overigens laat opvolger Mohamed Ridouani (sp.a) een gelijkaardige boodschap optekenen.

Men heeft geld voor een dure Tesla maar blijkbaar niet voor parkeergeld Louis Tobback (sp.a), burgemeester van Leuven

“Nog voor er sprake was van de gele hesjes kreeg ik een brief waarin iemand me liet weten dat de kleine man de klimaatverandering zal moeten betalen”, legt Louis Tobback uit. “Die man sprak over de rijke mensen die elektrisch rijden en niets betalen terwijl de armere mensen het moeten stellen met een oude diesel en alles betalen. Dat is misschien te kort door de bocht maar er zit wel een grond van waarheid in. Ik zie hier aan het Stadskantoor vaak een dure elektrische Porsche of Tesla staan aan de laadpaal. En die wagens blijven daar veel langer staan dan nodig, soms zelfs een hele dag. Of met andere woorden: men heeft geld genoeg om een dure elektrische wagen aan te kopen en gratis energie te tanken maar blijkbaar niet om parkeergeld te betalen. In Nederland hebben ze daar een naam voor: laadpaalkleven. Dat kan niet. De gewone man wordt daar terecht boos van.”

Louis Tobback (sp.a) toont overigens veel begrip voor de vreedzame protestacties van de gele hesjes. “Ik heb sympathie voor hun protest tegen het alsmaar duurder wordende leven”, aldus Louis Tobback. “Het Belgische patronaat en de financiers moeten ophouden met het kleineren en wegzetten van de vakbonden. VOKA is daar nogal fanatiek in. Men loopt compleet naast de schoenen. Ik hoor Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zeggen dat er ruimte is voor meer loon maar dat het voor sommigen nooit genoeg zal zijn. Wel, volgens mij zal Timmermans er zo heel veel kennen in zijn eigen kringen. En bij VOKA zullen het er nog meer zijn…”

Citytrips

“In mijn tijd besefte men nog dat de vakbonden de beste garantie waren om chaos te vermijden en om de sociale vrede te bewaren. Tegenwoordig is men het evenwicht helemaal kwijt en gaat men altijd voor meer winst. Ook in de klimaatzaak wil men de winsten niet opofferen aan een beter leefmilieu. Nochtans, de shift naar propere energie is economisch niet catastrofaal maar brengt net opportuniteiten met zich mee. In Leuven zal mijn opvolger daar verder aan bouwen want in tegenstelling tot Vlaanderen wil Leuven een leidende rol opnemen. In dat proces mogen we echter nooit de sociale rechtvaardigheid en sociale correcties niet uit het oog verliezen. Ik hoor Kris Peeters zeggen dat we te rijk leven maar die stelling volg ik enkel als hij zou bedoelen dat we minder last minutes met het vliegtuig moeten boeken. We moeten stilaan beseffen dat er ook een zinvol leven bestaat zonder al die citytrips. Maar een groot deel van de mensen heeft het echt moeilijk en zij mogen niet alleen opdraaien voor de klimaatinspanningen die we moeten leveren. De gewone mensen zullen een inspanning moeten leveren door onder meer de vervuilende wagen in te ruilen voor een proper vervoermiddel. En de bedrijven zullen moeten toegeven op hun winsten en dividenden. Als de rekening enkel op de kap van de gewone man zal komen dan krijg je prerevolutionaire toestanden zoals we nu zien in Parijs”, besluit Louis Tobback.