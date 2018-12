“Paniekvoetbal is niet nodig” Geen bijkomende veiligheidsmaatregelen op Leuvense Kerstmarkt ADPW

12 december 2018

18u19 0 Leuven De 31ste editie van de Leuvense Kerstmarkt is woensdagavond geopend. Een editie die vooralsnog niet extra beveiligd wordt na de aanslag op een kerstmarkt in het Franse Straatsburg. “Wij gaan geen paniekvoetbal spelen”, zegt Marc Vranckx van de politie. De organisatie was immers al voor de aanslag in Straatsburg beter voorzien dan de voorbije jaren.

De 31e editie van de Leuvense Kerstmarkt loopt tot 23 december en keert na een uitstapje in het Sint-Donatuspark terug naar het Ladeuzeplein en het Herbert Hooverplein. De organisatoren zijn er naar eigen zeggen helemaal klaar voor. “Dit jaar kan iedereen extra veilig genieten van de kerstsfeer”, zegt organisator Dirk Pinte. “Er wordt namelijk een versnelling hoger geschakeld op vlak van beveiliging. Hiervoor doen de organisatoren een beroep op ’S-EYES’. Dit nieuwe beveiligingssysteem is een primeur voor Leuven. De kerstmarkt wordt dag en nacht gemonitord, waardoor er bij incidenten snel en efficiënt kan worden gereageerd.”

Ondanks de schietpartij in Straatsburg worden er op de Leuvense kerstmarkt geen bijkomende maatregelen getroffen. “Wij krijgen dag per dag, uur per uur, advies van het crisiscentrum”, zegt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx. “Zo lang zij niet het advies geven om de stad op de één of de andere manier extra te beveiligen, gaan wij dat ook niet doen.” De camera van S-Eyes in het midden van het Ladeuzeplein en het Herbert Hooverplein, tegenover Café Commerce houden wel een oogje in het zeil. Alle beelden van de S-Eyes komen binnen op de centrale controlekamer in Diegem. Op die manier wordt er alles geregistreerd wat er gebeurt.

Concerten

Het is maar niets om de hele tijd in angst te leven, dus heeft de Leuvense Kerstmarkt ook heel wat leuke activiteiten voorzien. Zo opende Belle Perez woensdagavond als eerste special guest de Kerstmarkt. “Ook dit jaar krijgt de Leuvense Kerstmarkt bezoek van bekend volk”, laat programmator Marc Pinte optekenen. “Onder meer Belle Perez, Wim Soutaer en Kate Ryan komen optreden. Ook ‘Zeg ‘ns meisje’-zanger Paul Severs, die er vorig jaar wegens ziekte niet bij kon zijn, is dit jaar present. Naast concerten zal er ook een workshop dans gegeven worden op de kerstmarkt. Bovendien komt Ketnet langs voor een rechtstreekse uitzending op het Ladeuzeplein.”

Zoals elk jaar zet de Leuvense Kerstmarkt haar schouders onder een goed doel. Dit jaar werd er gekozen voor het goede doel ‘Hippo & Friends.’ Zij steunen het onderzoek en de behandeling van Diabetes type 1. De twee peters, jeugdauteur Marc de Bel en tekenaar Charel Cambré, zullen ook langskomen voor signeersessies”, besluit de organisatie.

Meer info is te vinden op www.leuvensekerstmarkt.be