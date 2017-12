"P. Van Sant zal uitdoven. Maar de vlam brándt nog" De warmste verhalen van 2017 | SINGER-SONGWRITER BERUST IN ZIJN LOT EN WIL VOORAL NOG GENIETEN BART MERTENS

02u30 0 Vertommen P. Van Sant met Carine, zelf ook werkzaam in de zorgsector. In haar vond hij zijn soulmate. Leuven Sinds hij de diagnose keelkanker kreeg, kijkt bluesparel P. Van Sant (58) de dood in de ogen in woonzorgcentrum Remy in Leuven. Maar hij neemt vrede met zijn lot. Naar eigen zeggen heeft hij al drie levens geleefd, én hij is zopas aan het vierde begonnen. "Ik heb hier in Remy een soulmate gevonden, met wie ik vaak op stap ga om van het leven te genieten."

Je verblijft sinds april in het rusthuis. Kan je je draai hier stilaan vinden?

"Het gaat goed met me, al heb ik natuurlijk ups en downs. Nogal logisch, gezien de diagnose. Soms heb ik ook een beetje last van de medicatie. Ach ja, genezen zal er niet meer van komen. Maar zolang het kan blijven zoals het nu is, ben ik al lang tevreden. En het personeel verzorgt me enorm goed - dat mag ook eens gezegd worden, want die mensen verrichten elke dag wonderen. Het is jammer dat er niet meer geïnvesteerd wordt in aanwervingen in de zorgsector. Maar goed, ik heb absoluut niets te klagen en voel me goed. Ik ben er ondertussen ook in geslaagd om de rolstoel te dumpen. Weg met het 'karreke', ik wil het niet meer zien. Mentaal gaat het eigenlijk heel goed, moet ik zeggen."





Joris Huysmans

Waar haal je de kracht om positief

in het leven te blijven staan?

"Dat is een goede vraag en ik heb een mooi antwoord. Ik had het, gezien mijn situatie, nooit meer verwacht, maar ik ben hier mijn soulmate tegen het lijf gelopen. Haar naam is Carine Coel, en ze is ook echt 'cool'. Ik heb haar ontmoet op een mooie zomerdag, toen ik aan de ingang van Remy een sigaret ging roken. We zijn aan de praat geraakt en al snel bleek dat we elkaar kenden uit een ver verleden in de Leuvense muziekscène. Van het één kwam het ander en we zijn dan maar iets gaan drinken. Daarna zijn we iets gaan eten en sindsdien is Carine mijn soulmate. Wie had dat nog durven denken in mijn situatie? Ik alvast niet. Maar ik geniet er met volle teugen van. Nu weet ik ook wel dat ik niet meer aan een relatie moet beginnen, maar een diepe vriendschap is ook liefde. Dat voel ik wanneer we samen een sigaret roken of op stap zijn. Dankzij Carine herleef ik helemaal. We praten veel over de mooie tijden van vroeger, maar ook over de mooie tijden die we nu beleven."





Je ging ook met haar naar de afscheidsplechtigheid van muzikant Willem Wynants. Is zijn vroegtijdige dood

confronterend?

"Ja, uiteraard. Ik ben op zijn afscheid veel oude bekenden tegengekomen. Velen hadden me daar niet verwacht - door mijn ziekte - maar ik wou er absoluut bij zijn. Willem zijn kanker was veel agressiever dan de mijne. Hij moest de strijd staken op amper 49-jarige leeftijd. Dat is te jong... Zelf ben ik 58 jaar en ook dat zou te jong zijn om al te gaan. Maar je kiest je lot niet. Ik heb natuurlijk wel voor drie geleefd, dus in die zin heb je misschien wel een invloed op je lot. Eigenlijk had ik voor Willem moeten gaan... Ik ken hem al sinds zijn kinderjaren en heb later ook met hem op het podium gestaan. Willem was de beste toetsenist 'in town', Leuven verloor een groot muzikant. Te jong, te vroeg."





Ben jij ondertussen al terug

met muziek bezig?

"In mijn hoofd ben ik altijd met muziek bezig. Maar zoals iedereen ondertussen wel weet, kan ik niet meer zingen. De laatste tijd ben ik vooral aan het schrijven. Er schieten flarden uit mijn leven door mijn hoofd en die schrijf ik op. Het is niet echt een samenhangend geheel, en het gaat ook niet enkel over muziek. Dat is het voordeel van in een rust- en verzorgingscentrum te wonen. Je hebt veel tijd om na te denken en ik neem nu eindelijk ook de tijd om andere aspecten van het leven te belichten. Dat heb ik vroeger misschien te weinig gedaan, maar het is niet anders. Een boek? Ja, wie weet geef ik mijn teksten nog wel uit. We zullen zien of ik er de tijd voor zal krijgen..."





Wat verwacht je eigenlijk

nog van de tijd die je rest?

"Moeilijk te zeggen. Het leven zit vol verrassingen. Kijk naar mijn toevallige ontmoeting met Carine, die uitgroeide tot een diepe vriendschap. Eigenlijk wil ik vooral nog genieten. Ik moet ook zeggen dat ik nu meer geniet van het leven dan in mijn beginperiode in Remy. Dat is te danken aan Carine, maar ook aan het feit dat ik hier mijn draai gevonden heb - ondanks het leeftijdsverschil met vele andere bewoners. Om een voorbeeld te geven: tegenwoordig ga ik ook naar de animatie voor de senioren. Zo was ik laatst bij een optreden van Marino Punk - best amusant. Die gast ziet eruit als een punker, maar speelt accordeon. En het was ook een toffe kerel. Na zijn optreden hebben we een plezante babbel gehad. Ja, ik voel me hier ondertussen wel thuis. Ondanks mijn lot sta ik positief in het leven. Ik mag mijn twee 'pollekes' kussen, want ik kan terug lopen. Dat kan niet van iedereen in Remy gezegd worden. Ik ben nog in staat om naar de winkel te wandelen, een krat wijn te halen, en vervolgens te genieten van een goed glas en een sigaret - niet zelden met Carine naast me. Ik denk niet dat ik te klagen heb... P. Van Sant zal op een dag uitdoven als een kaars, maar voorlopig brandt de vlam nog."