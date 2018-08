"Ook met beperking blijft veel mogelijk" FRÉ (31) EERSTE DEELNEMER VAN EXPEDITIE ROBINSON MET PROTHESE YANNICK DE SPIEGELEIR

02u32 0 Leuven Deelnemen aan een survivalprogramma met een beenprothese? De 31-jarige Fré Leys uit Leuven gaat geen uitdaging uit de weg. Vanaf volgende week is hij te bewonderen op VIER als één van de zeventien deelnemers van het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson.

Geboren met een rechterbeen dat korter is dan zijn linker is Fré al van jongs af aan aangewezen op een beenprothese om zich te verplaatsen. Zijn fysieke beperking weerhoudt de Leuvenaar er echter niet van om de lat voor zichzelf hoog te leggen. Met zijn selectie voor Expeditie Robinson is hij wereldwijd de eerste deelnemer met een prothese die zijn opwachting maakt in het survivalprogramma op een onbewoond eiland.





Grenzen verleggen

Onbegonnen werk zou je misschien denken in een televisieformat dat bekend staat om haar loodzware proeven en een bikkelharde strijd tussen kandidaten die de strijd aangaan met elkaar én de natuurelementen, maar zijn prothese heeft Fré in zijn leven nooit tegengehouden om zijn grenzen te verleggen. De Leuvenaar liep eerder al de dodentocht uit en neemt geregeld deel aan internationale wedstrijden muurklimmen.





De makers van Expeditie Robinson gingen niet over één nacht ijs om Fré te selecteren voor hun programma, maar na overleg met een team van internationale dokters en de persoonlijke arts van Fré gingen ze overstag.





Strijdvaardigheid

Zijn strijdvaardigheid trok hen finaal over de streep. Als voorzorgsmaatregel nam de Leuvenaar wel twee prothesen mee voor de opnames: één voor het land én het water. "Uiteindelijk heb ik er slechts één nodig gehad. Die is een beetje verroest, maar dat is een mooie herinnering aan mijn deelname", lacht Fré.





Beeld bijsturen

"Voor iedere persoon met een beperking is de situatie uiteraard anders, maar ik heb mijn beenprothese nooit ervaren als een nadeel om te doen wat ik graag doe in het leven", vertelt Fré. "Met mijn deelname aan Expeditie Robinson wil ik niet per se een voorbeeld zijn voor andere mensen met een beperking. Juist omdat iedere individuele situatie anders is, maar ik hoop wel het beeld bij te sturen dat personen met een beperking nood hebben aan extra bescherming of overbezorgdheid. Ook als je een beperking hebt, blijft er veel, zo niet alles mogelijk."





Dat hij grenzen kan verleggen, bewijst Fré niet enkel als muurklimmer of straks in Expeditie Robinson, ook op professioneel vlak scheert hij hoge toppen. De burgerlijk ingenieur doctoreerde aan de KU Leuven rond een project met mini-drones die de vliegtuigtechniek van kolibries kunnen nabootsen, inclusief vertraagde vleugelbewegingen. "Over enkele weken brengen we vliegende robotjes op de markt die geïnspireerd zijn op mijn afstudeerproject", aldus Fré.





De eerste aflevering van Expeditie Robinson is te zien op VIER op donderdag 6 september om 20.35 uur.