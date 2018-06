"Ook in deelgemeenten circulatieplan" SP.A LEUVEN KIEST RESOLUUT VOOR FIETS EN MINDER AUTOVERKEER BART MERTENS

23 juni 2018

02u44 0 Leuven Sp.a Leuven pleit ervoor om net zoals in Leuven circulatieplannen in te voeren in de deelgemeenten. De focus in die "leefbare mobiliteit" moet liggen op veilige straten met minder autoverkeer.

"Wij kiezen voor een leefbare stad met gezonde lucht en veilige straten!" Dat was gisteren de kernboodschap van sp.a Leuven bij de voorstelling van de speerpunten inzake mobiliteit. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober is dat geen onbelangrijke boodschap want sp.a kiest resoluut voor meer en veiliger fietsverkeer ten nadele van de auto. "Een leefbare stad met gezonde lucht, veilige straten en minder autoverkeer: daar kiezen wij voor", stelt fractieleider Mich De Winter ambitieus. "Het circulatieplan dat een kleine twee jaar geleden ingevoerd is in Leuven-centrum was een grote stap in die richting. Op dat geslaagde met verkeersplan -één van de grootste mobiliteitsingrepen van de voorbije decennia- kunnen we verder bouwen."





Fietsboulevards uitbreiden

Of met andere woorden: de circulatieplannen voor de Leuvense deelgemeenten komen eraan en als het van sp.a afhangt dan wordt er een versnelling hoger geschakeld. "Het circulatieplan heeft de binnenstad veiliger gemaakt voor voetgangers en fietsers. Het resultaat is dat steeds meer mensen bewust kiezen om zich te verplaatsen met de fiets. sp.a Leuven wil nu versneld werk maken van een fietsnetwerk om veilig en aangenaam van en naar de deelgemeenten te fietsen. We pleiten voor fietspaden waar je zo weinig mogelijk gemotoriseerd verkeer tegenkomt. Met bijvoorbeeld het Jan Vranckxtracé, het Lijnloperspad en het Dijlepad ligt er al een deel van dat netwerk. Nu willen we die fietsboulevards uitbreiden en de missing links invullen. De fietsboulevard via Park Belle Vue en de fietstunnel onder de Tiensesteenweg is dan weer de volgende grote stap", legt Mich De Winter uit.





Sluipverkeer aanpakken

Tegelijkertijd wil sp.a ook het sluipverkeer aanpakken in de woonwijken. "We gaan voor een zone 30 en een verbod op vrachtverkeer in alle woonwijken", aldus kandidaat Bert Cornillie. "Er moet meer ruimte komen voor voetgangers en fietsers zodat de leefkwaliteit verbetert. Om die doelstelling te bereiken willen we goed samenwerken met de buurtbewoners."





Sp.a denkt onder meer aan een app die inwoners kunnen gebruiken om knelpunten zoals putten of losliggende tegels te melden. Tot slot gaat sp.a voor meer fietsstallingen.





"Er moeten nog extra stallingen komen en die willen we aanvullen met afsluitbare en veilige fietskluizen", besluit Lothe Ramakers.