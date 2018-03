"Onroerende voorheffing laten variëren per buurt" RIK DAEMS (OPEN VLD) 02 maart 2018

02u33 0

"De Vlaamse meerderheidspartijen hebben een voorstel van decreet ingediend waardoor steden en gemeenten de onroerende voorheffing kunnen laten variëren per wijk of buurt. Op die manier wil ik als initiatiefnemer wonen in de stads- of dorpskernen aantrekkelijker maken. Vandaag hebben oude stadswoningen vaak een hoger kadastraal inkomen dan woningen in het buitengebied."





"Door steden de kans te geven hun opcentiemen te differentiëren, maken we het aantrekkelijker voor mensen om in de kern te gaan wonen of te blijven wonen.Volgens de meest recente bevolkings- en huishoudensprojecties zal er in de komende jaren een sterke toename zijn van de één- en tweepersoonshuishoudens. Het gaat vooral om een toename van alleenwonende ouderen. Deze verwachte stijging van de bevolking en van alleenwonenden, zal onvermijdelijk nog meer druk zetten op de woningmarkt. Door de onroerende voorheffing te differentiëren, bijvoorbeeld per buurt, wil Open Vld het goedkoper maken voor mensen die in de stads- of dorpskern gaan wonen of die er willen blijven wonen."