“Onaanvaardbaar risico inzake veiligheid” Burgemeester Tobback (sp.a) wil studenten inschrijven in bevolkingsregister Bart Mertens

07 december 2018

18u55 3 Leuven Louis Tobback (sp.a) dringt erop aan om studenten in te schrijven in het bevolkingsregister. Momenteel kan dat niet en dat brengt grote veiligheidsrisico’s met zich mee volgens de Leuvense burgemeester. “Bij een brand of een instorting weet je niet wie in een studentenhuis woont. Dat is totaal onaanvaardbaar en moet veranderen”, aldus Louis Tobback.

Even terug naar begin jaren ‘90. Toen werd er een koninklijk besluit genomen dat bepaalde dat je verplicht bent om je in te schrijven in de gemeente waar je meer dan de helft van het jaar verblijft. Maar er werden ook uitzonderingen opgenomen waaronder bijvoorbeeld militairen, en studenten. Louis Tobback was toen nog actief in de nationale politiek en ondertekende mee het KB. Nu, zoveel jaar later, kijkt Louis Tobback op een andere manier naar die regelgeving.

Vreemde situatie

“Het was een andere tijd. Nu zitten we ondertussen in een vreemde situatie. Een student uit pakweg Rotselaar die op kot zit in Leuven mag niet worden ingeschreven in het bevolkingsregister. Een student uit China moet zich dan weer wél inschrijven. Of met andere woorden: de stad weet perfect waar alle buitenlandse studenten verblijven, maar we weten niet waar onze Belgische studenten wonen. Dat is toch totaal absurd? De wetgeving moet veranderen en snel als het even kan, want dit kan leiden tot drama’s.”

Tobback ziet vooral problemen inzake veiligheid. “Stel je even voor dat er een zware brand is in een woning of dat er een instorting is”, aldus Louis Tobback. “Op dat moment weet de politie niet wie er allemaal in het getroffen studentenhuis woont. Wat moet je dan doen? Je moet een lijkenhond laten opdraven om te zien of er geen slachtoffers onder het puin liggen, want je weet nooit zeker wie er allemaal verbleef. Dat kan je in deze tijd toch niet meer verantwoorden. De politie weet niet wie er woont, de stad weet het niet en de universiteit ook niet… Als ik dit vertel in het buitenland dan geloven ze me niet. Maar het is helaas de waarheid.”

Gemeentefonds

Blijft de vraag: waarom is de wetgeving nog niet aangepast? “Dat kan ik je wel vertellen”, aldus Louis Tobback. “De gemeenten hebben liever dat studenten in hun thuisgemeente ingeschreven blijven, want dan tellen ze mee voor het gemeentefonds. In Leuven zou dat inderdaad leiden tot meer middelen, maar dat is ook logisch. Wij zorgen tenslotte voor dienstverlening en veiligheid voor de studenten. Het gaat in Leuven wellicht over zo’n 30.000 studenten. Dat is toch al een aanzienlijk aantal. Wij willen die maatschappelijke kosten wel dragen, dat is het punt niet, maar het gaat me vooral over de veiligheid. Dus: verander die wetgeving, en liefst snél.”

Meer over Louis Tobback

politiek