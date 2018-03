"NMBS wil niet stoppen in Haasrode" LORIN PARYS (N-VA) VINDT DAT STAD MEE MOET INVESTEREN IN STATION BART MERTENS

08 maart 2018

02u39 0 Leuven Een soap zonder einde. Daar lijkt het dossier rond het nieuwe treinstation op. En voorlopig is er geen beterschap in zicht. De mobiliteitsknoop rond het industrieterrein van Haasrode wordt intussen nog wat strakker getrokken. Hoewel er eensgezindheid is over de noodzaak voor een treinhalte, geraakt het dossier niet verder dan de studiefase. "Het is vijf over twaalf", zegt kandidaat-burgemeester Lorin Parys (N-VA).

Een jaar nadat het onderzoek naar een nieuw station in Haasrode negatief uitviel, zijn er nog steeds geen knopen doorgehakt. Nochtans is de treinhalte een belangrijk onderdeel van het actieplan dat VOKA, De Lijn, UCLL, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Leuven hebben opgesteld om de 10.000 werknemers van het bedrijventerrein in Haasrode van en naar het werk te brengen. Ook de komst van 3.500 studenten van UCLL versterkt de nood van een treinhalte.





Uit een enquête van VOKA bleek dat 30 % van de ondervraagden stelde dat ze gebruik zouden maken van de trein. Nog eens 30 % zou het minstens overwegen. De resultaten van de NMBS-studie over het potentieel van een nieuwe treinhalte in Haasrode waren tot op heden echter niet bekend.





Brief NMBS

Vlaams Volksvertegenwoordiger Lorin Parys kreeg intussen een brief in handen waarin de NMBS aan een geïnteresseerde reiziger redenen opgeeft om niét te investeren in een stopplaats in Haasrode. "Volgens de NMBS heeft de treinhalte een 'kannibaliserend effect op andere milieuvriendelijke verplaatsingen zoals de fiets'. Dat lijkt me straf aangezien 60% van de werknemers in Haasrode meer dan tien kilometer van het werk woont en 43% zelfs verder dan vijftien kilometer. Vandaag komt 90% van de werknemers met de wagen", zegt Van Parys. Verder geeft de NMBS in de brief aan dat er ook een 'kannibaliserend effect zou ontstaan op de bestaande halte in Heverlee'.





"N-VA ziet twee opties: ofwel lanceren we met De Lijn een proefproject met autonome shuttles van en naar het industriepark ofwel moet de stad Leuven ernstig overwegen om mee te investeren in de nieuwe treinhalte om de NMBS alsnog over de streep te trekken."





"Al geïnvesteerd"

Burgemeester Louis Tobback (sp.a) liet eerder al optekenen dat de organisatie van openbaar vervoer geen kerntaak van de stad is en ook kandidaat-burgemeester Carl Devlies (CD&V) is die mening toegedaan. "We hebben al mee geïnvesteerd in extra bussen richting Haasrode om het mobiliteitsprobleem aan te pakken. Verder laat ik opmerken dat de stad Leuven al een terrein heeft aangekocht voor een nieuwe treinhalte in Haasrode. Wij blijven vragende partij, maar de NMBS is een federale en mobiliteit is een Vlaamse bevoegdheid. Misschien kan Lorin Parys eens gaan praten met minister Ben Weyts. Elk initiatief dat de komst van de nieuwe treinhalte kan versnellen is meer dan welkom", besluit Devlies.