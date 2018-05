"Niet eens businessplan voor Bruulparking" INWONER VRAAGT OM INZAGE IN DOSSIER PROJECT VAN 22 MILJOEN, MAAR BART MERTENS

05 mei 2018

02u44 0 Leuven De geplande ondergrondse Bruulparking ligt opnieuw onder vuur. Deze keer omdat een burger inzage had gevraagd in het dossier en te horen kreeg dat er nog geen businessplan beschikbaar is voor het veelbesproken project.

Na het reeds gerealiseerde circulatieplan is de geplande Bruulparking zonder twijfel het meest besproken en het meest bekritiseerde dossier in de Leuvense politiek. Oppositiepartij Groen liet al herhaaldelijk duidelijk verstaan tegenstander te zijn van een ondergrondse parking aan De Bruul. Open Vld is dan weer voorstander om de benedenstad nieuw leven in te blazen en N-VA is enkel voorstander als bepaalde voorwaarden worden vervuld. Die laatste partij stelt nu tot haar eigen verbazing vast dat er nog geen businessplan is opgemaakt voor het project. Dat blijkt uit een vraag tot openbaarheid van bestuur van een burger die dateert uit december 2017. De man vroeg inzage in het businessplan en kreeg als antwoord dat de inschattingen over de tarieven, de inkomsten en de onderhoudskosten nog niet werden gemaakt. Kandidaat-burgemeester Lorin Parys (N-VA) meent dat het stadsbestuur dringend werk moet maken van een businessplan voor de Bruulparking.





"Het stadsbestuur besliste om een parking te bouwen onder De Bruul van minstens 22 miljoen euro en is die aan het aanbesteden. Ondertussen is de kostprijs van het project al opgelopen tot 29 miljoen euro. Over het nut van de Bruulparking kan je minstens een aantal vragen stellen maar nu moeten sp.a en CD&V toegeven dat er géén businessplan voor is opgemaakt tot op heden. De stad heeft dus geen idee hebben over de tarieven, de kosten, de inkomsten of de bezettingsgraad. Is dit nog serieus? Het is pas bij laag water dat je ziet wie er zonder zwembroek zwemt", laat Lorin Parys optekenen.





Wél grondig voorbereid

Schepen Carl Devlies (CD&V) wuift de kritiek weg. "We hebben dit dossier heel grondig voorbereid", klinkt het. "Het is de bedoeling om als stad nog één en ander in de pap te brokken hebben na de realisatie van de Bruulparking. Die zal weliswaar uitgebaat worden door een privé-partner die we nog moeten zoeken maar de stad heeft wel iets te zeggen over de tarieven en andere aspecten van de parking. Dat doen we bewust omdat de Bruulparking deel uitmaakt van ons plan om de benedenstad nieuw leven in te blazen. De Bruulparking ligt op een lus en sluit ook aan bij het historisch centrum. Bijgevolg is de realisatie ook goed voor de handelaars. Enkel als de Bruulparking is gerealiseerd, zal de Vismarkt autovrij worden gemaakt. De kritiek van N-VA op dit dossier is prietpraat. N-VA moet nu maar eens beslissen of ze nu voor of tegen die parking zijn want ze weten het precies niet goed. Wat mij betreft is de Bruulparking noodzakelijk voor Leuven. Dit dossier ligt op de tafel en het businessplan zal volgen als de tijd daar rijp voor is. Een dergelijk belangrijk project gaan we echt wel de aandacht geven dat het verdient in samenspraak met de bewoners van de omliggende straten."