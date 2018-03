"Nationaal geïnspireerd debat" CARL DEVLIES (CD&V) 01 maart 2018

"In de eerste plaats zou ik willen aanhalen dat slechts een 200-tal van de meer dan 400 aanwezige leerlingen de enquête hebben ingevuld", reageert kandidaat-burgemeester Carl Devlies.





"Daarom mogen we stellen dat de enquête niet echt representatief was. Verder gaat het hier gaat om een zeer specifieke doelgroep: een 400-tal zesdejaars waarvan een beperkt aantal effectief in Leuven woont. Dit wil dan ook meteen zeggen dat de stemming niet lokaal maar vooral nationaal geïnspireerd was. En dat partijen als N-VA, Groen en ook de PVDA vandaag goed in de markt liggen, kunnen we niet ontkennen. Het stembiljet dat de leerlingen voor het debat in handen kregen, werd door sommigen dan ook meteen ingevuld zonder het debat af te wachten en heel veel leerlingen bleven onbeslist. De inhoud van het debat was ook grotendeels niet van toepassing op de lokale politiek.





Vervolgens mogen we ook niet vergeten dat dit debat slechts een korte momentopname is. Dat gaven ook enkele leerlingen achteraf in de wandelgangen aan want zij vonden het debat onvoldoende als maatstaf om hun keuze al te maken. Los van deze kanttekeningen mag ik stellen dat ik zeker niet teleurgesteld ben in het resultaat. Als enige ervaren rot in het gezelschap heb ik mijn boodschap helder en op een informatieve manier kunnen brengen, zonder in polemiek te gaan."