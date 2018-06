"Minder gastronomie, meer klassiekers" TOPCHEF KWINTEN DE PAEPE NEEMT TAFELROND ONDER ZIJN HOEDE BART MERTENS

22 juni 2018

03u09 0 Leuven Restaurant Tafelrond op de Grote Markt komt onder de deskundige vleugels van de Leuvense topchef Kwinten De Paepe. De comeback van De Paepe naar Leuven gaat meteen gepaard met een nieuw concept. Gastronomie maakt plaats voor meer toegankelijke gerechten met ingrediënten van topkwaliteit. "We gaan voor klassiekers met veel smaak", zegt Kwinten De Paepe.

Gastronomisch restaurant Tafelrond op de Grote Markt in Leuven ondergaat deze zomer een niet onbelangrijke metamorfose. Niemand minder dan Kwinten De Paepe - die met Trente in de Muntstraat hoge toppen scheerde en nadien De Kroon in Neerijse in goede banen leidde - krijgt het restaurant onder zijn hoede. General manager Yannick Bouts is blij met de komst van de Leuvense topchef. "We stonden op een kruispunt", legt Yannick Bouts uit die binnenkort zelf aan de slag gaat als bedrijfsleider bij de Belisol-groep. "Recentelijk openden we een mooi terras op de Grote Markt. De vraag was of we op dat terras ook gastronomische gerechten zouden serveren...Dat bleek een moeilijke kwestie. Enkel binnen gastronomie serveren en buiten andere gerechten bleek ook niet haalbaar. We moesten dus een keuze maken over de toekomst van Tafelrond. Toen Kwinten De Paepe in beeld kwam als chef werd al snel duidelijk dat we het aspect gastronomie los zouden laten. Met Kwinten aan boord gaan we voor topkwaliteit met de focus op het basisproduct."





Op termijn 7/7 open

Restaurant Tafelrond zal op 21 juli de laatste 'gastronomische service' draaien. Daarna volgt de omschakeling onder leiding van Kwinten De Paepe. "Eigenlijk droomde ik van een brasserie in een gezellig dorp met parking voor de deur. Het is uiteindelijk een restaurant in hartje Leuven geworden zonder parking... Deze kans kon ik niet laten liggen", vertelt Kwinten De Paepe. In de eerste fase zal Tafelrond vijf dagen op zeven de deuren openen maar na de inloopperiode zal het restaurant zeven dagen op zeven open zijn. "Ik ga voor een keuken met basisproducten van topkwaliteit", vertelt Kwinten De Paepe.





Betaalbaar

"Minder gastronomie, meer klassiekers. Ossentong bijvoorbeeld of een echt lekker stukje vlees of vis. Vol-au-vent maar dan wel echte huisgemaakte vol-au-vent. De mensen willen klassiekers eten en onze keuken zal die bereiden volgens de regels van de kunst. Dat zal zich vertalen naar betaalbare prijzen, zeker in vergelijking met de prijzen in een gastronomisch restaurant. Soms tel je 125 euro per persoon neer maar in het nieuwe Tafelrond kan je voor dat bedrag drie keer komen eten op een unieke locatie.





Tafelrond wordt een toegankelijk restaurant. Ik merkte dat mensen een zekere terughoudendheid hadden om de drempel van dat prachtige gebouw te overschrijden. Wel, die drempel zal verdwijnen maar de lekkere smaak zal zeker en vast blijven."