"Mijn vrouw is Braziliaanse, dus dat belooft!" 06 juli 2018

02u47 0

Sam (36),Samara (35) en hun zoontje Gâbriel (2,5) uit Wilsele kwamen op de Oude Markt al eens kijken naar België-Japan. "We kwamen hier voor de eerste keer eens de sfeer opsnuiven voor een match tijdens dit wereldkampioenschap. Ook voor ons zoontje was het de eerste keer dat hij in deze omstandigheden een wedstrijd bijwoonde. Het zal voor ons nu zeer interessant worden, aangezien België de kwartfinale tegen Brazilië speelt. Dat brengt zeker bij ons een spannend sfeertje met zich mee, omdat mijn vrouw Braziliaanse is", knipoogt Sam. Waar ze de match zullen volgen, weten ze nog niet. Duidelijk is al wel dat zoontje Gâbriel, tot tevredenheid van papa Sam, voor de Rode Duivels zal supporteren. (SVDL)





