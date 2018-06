"Merendeel met slot en al in water gesmeten" 09 juni 2018

02u38 0 Leuven Wat zit er zoal in dat water dat door uw schone stad stroomt? Ongeveer vierhonderd fietsen, twintig verkeersborden, tien zakken vuilnis en verschillende nadarhekken, zo blijkt. Misschien toch ietwat schrijnend detail: deze rituele 'opruimactie' gebeurt zo'n twee keer per jaar.

"Traditioneel is de vangst nu groot. Het merendeel is trouwens niet gestolen, maar werd met slot en al in het water gesmeten. Onze volgende opruimactie is eind september voorzien, dan is de buit minder groot aangezien het water tijdens de zomer lager staat", weet Katrien Smet, woordvoerder van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).





"Er zijn meer studenten, dus meer fietsers in Leuven, dat verklaart het grote aantal. We moeten sensibiliseren, het gaat hier om verantwoordelijkheid en burgerzin. Die fietsen zomaar in het water smijten, is puur vandalisme. De politie houdt het in de gaten. Wie ze op heterdaad betrappen, krijgt een fikse boete", vertelt schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani (sp.a).





De fietsen staan gestald aan de Tervuursevest, nabij het OHL-stadion. De KU Leuven zal een kijkje komen nemen of er geen dienstfietsen van hen tussen staan. De Leuvense politie komt gegraveerde fietsen zoeken, vzw Velo bekijkt of hun tweewielers er tussen zitten. Wat overblijft gaat naar een groothandel in oud ijzer. (SVDL)