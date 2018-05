"Mensen zijn oplossing, niet het probleem" MOHAMED RIDOUANI (SP.A) LANCEERT BOEK 'VERBINDEN BOVEN VERDELEN' BART MERTENS

18 mei 2018

02u40 0 Leuven Kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani stelde gisteren in M-Museum Leuven zijn boek 'Verbinden boven verdelen' voor. Ridouani kiest naar eigen zeggen resoluut voor een verhaal dat ingaat tegen de polarisering.

De boekvoorstelling van Mohamed Ridouani (sp.a) zou oorspronkelijk plaatsvinden in het Radiohuis maar uitgeverij Lannoo moest noodgedwongen uitwijken naar M-Museum Leuven wegens teveel inschrijvingen. Dat belooft voor het eerste boek van de kandidaat-burgemeester van sp.a. Tijdens de voorstelling van 'Verbinden boven verdelen' ging Ridouani onder meer in gesprek met Dirk De Wachter over zijn visie op de maatschappij. Opvallend gegeven in het boek is dat de schepen zich als geboren en getogen Leuvenaar bewust is van het feit dat het niet zo evident is om het tot kandidaat-burgemeester te schoppen met een Marokkaanse naam. "We moeten beseffen dat er nog werk op de plank ligt wat dat betreft", klinkt het. "Ik heb het geluk gehad dat ik als kind enorm veel steun heb gekregen van mijn ouders en van de mensen uit onze wijk. We woonden in de Jozef II-straat en daar leerden ze mij al Nederlands lezen en schrijven nog voor ik naar school ging. Dat gaf me een voordeel in het leven maar niet iedereen heeft dat geluk. Toch ben ik ervan overtuigd dat we veel meer 'samen' moeten leven om iedereen de kansen te geven die men verdient in het leven. Uiteraard zijn er hindernissen die we moeten overwinnen maar polarisering is zeker niet de oplossing. In mijn boek breng ik dan ook een verhaal van verbinding. We moeten nog verder evolueren naar een maatschappij waarin we voor elkaar zorgen. Mensen in hokjes of in aparte gemeenschappen steken, gaat ons niet helpen. Integendeel."





In zijn boek geeft Ridouani uiteraard ook zijn visie op het Leuven van morgen maar het is naar eigen zeggen geen uitgebreid politiek pamflet geworden.





Tegenstellingen

"Uiteraard ben ik vertrokken vanuit mijn visie op de wereld en als geboren en getogen Leuvenaar kon mijn eigen stad niet ontbreken in dat verhaal. Toch overstijgt dit boek het Leuvense verhaal. Ik stel vast dat we steeds meer in een wereld van tegenstellingen terechtkomen en daar geloof ik niet in. We moeten bruggen bouwen tussen mensen. Mensen zijn de oplossing, niet het probleem. Al te vaak blijven we steken in 'hokjes denken'. Het kan niet de bedoeling zijn om mensen op te delen in religies, sociale afkomst, rijk/arm...De samenleving van morgen moet een gemeenschap zijn waarin iedereen meetelt. Vanuit het besef dat we voor grote uitdagingen staan in de toekomst hoop ik dat mijn verhaal in 'Verbinden boven verdelen' mensen kan inspireren voor de positieve verandering waarin ik 200 % geloof."