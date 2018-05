"Meer toegankelijke toiletten, aub!" 24 mei 2018

02u31 0

Enkele leden van sp.a pleiten voor meer toegankelijke toiletten in Leuven. "Hoewel de stad Leuven al veel doet rond toegankelijkheid kunnen we nog een tandje bijsteken", zeggen Mattias Langens, Dorien Meulenijzer en Mich De Winter. "In 2012 werd er al gepleit voor meer toegankelijke toiletten maar ondertussen zijn we 2018 en er is nog steeds werk aan de winkel. Zeker op de Oude Markt is er nog ruimte voor verbetering. Voor rolstoelgebruikers zijn de toegankelijke toiletten op het R. De Somerplein, en de Dirk Boutslaan net iets te ver. Wij pleiten voor extra investeringen, onder meer tijdens evenementen in de vorm van extra mobiele toiletten." (BMK)