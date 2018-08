"Meer investeren in deelgemeenten" HEVERLEE EN KESSEL-LO KOMEN ER VOLGENS N-VA BEKAAID VANAF BART MERTENS

23 augustus 2018

02u30 0 Leuven Er moet meer geïnvesteerd worden in de deelgemeenten. Dat zegt N-VA, die de investeringen tussen 2014 en 2017 in kaart heeft gebracht. De partij heeft nu dan ook een ambitieus plan opgesteld voor alle deelgemeenten.

Sommige inwoners van de Leuvense deelgemeenten opperen al eens dat het stadsbestuur al te veel aandacht heeft voor Leuven-centrum en te weinig voor de deelgemeenten. Hoewel de coalitie sp.a/CD&V de voorbije jaren ook heel wat projecten uitvoerde in Wijgmaal, Wilsele, Heverlee en Kessel-Lo is het toch minstens een gevoel dat leeft bij een deel van de inwoners van de Leuvense deelgemeenten. Het is lang niet evident om een objectief oordeel te vellen over de verdeling van de investeringen maar de N-VA komt nu met cijfers. "Per inwoner investeerde het huidige bestuur tussen 2014 en 2017 welgeteld 237 euro in Heverlee en 282 euro in Kessel-Lo. Wilsele en Leuven komen er beter vanaf met 433 euro en 550 euro terwijl Wijgmaal afklokt op 1.027 euro. Er moet een ambitieus investeringsplan komen voor alle deelgemeenten. Wij hebben zo'n plan klaar. Momenteel is er duidelijk sprake van ongelijke investeringen en dat willen we rechttrekken in functie van de actuele noden in de betreffende deelgemeente. Uit de cijfers blijkt dat Heverlee en Kessel-Lo er nogal bekaaid vanaf kwamen de voorbije jaren", klinkt het.





Verkozen burgerraad

Eén van de speerpunten in dat plan is de re-activering van de deelgemeentehuizen. "We willen iets meer dan 2 miljoen euro vrijmaken waarover een verkozen raad van burgers kan beschikken om zelf te beslissen over investeringen in hun deelgemeente. Over grote projecten kan zo'n raad ook een advies formuleren aan het stadsbestuur. Op die manier betrek je de burger opnieuw bij het bestuur. Naast ruimte voor een adviesraad kunnen de deelgemeentehuizen ook andere functies en noden invullen zoals meer gemeenschapsruimte voor activiteiten en verenigingen. Ook een horecafunctie kan een meerwaarde betekenen."





Een tweede speerpunt in het plan is betere mobiliteit. "We horen van te veel burgers dat er klachten zijn over de staat van de stoepen", klinkt het. "Het is duidelijk dat Heverlee een inhaalbeweging kan gebruiken op vlak van stoepen, straten en fietspaden maar in dat verhaal willen we ook de andere deelgemeenten niet vergeten. We zijn allemaal Leuvenaars, maar elke deelgemeente moet wel haar eigen karakter kunnen behouden met investeringen die tegemoetkomen aan de noden van de burger."