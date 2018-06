"Meer budget voor Liefst Leuven" CD&V WIL HANDEL EN HORECA BOOST GEVEN MET 'VIJFPUNTENPLAN' BART MERTENS

12 juni 2018

02u29 0 Leuven CD&V Leuven wil meer investeren in de lokale handel en horeca in de stad. Zo pleit Els Van Hoof ervoor om het budget van handelaarsorganisatie Liefst Leuven progressief te verhogen. "We plakken daar nog geen exact bedrag op maar de intentie om meer budget vrij te maken, is er zeker", klinkt het.

Met 2.080 zaken is Leuven geen onbelangrijk handelscentrum in onze regio. Hoewel de concurrentie van e-commerce ook de Leuvense winkels langzaam maar zeker treft, houdt de lokale handel voorlopig wel stand in de stad.





Met een leegstand van 8 % zit Leuven in een dalende trend en blijft de stad onder het gemiddelde leegstandspercentage van 9,6 % in Vlaanderen. Toch is er nood aan extra investeringen vanuit het stadsbestuur om de lokale handel en horeca te blijven ondersteunen. CD&V Leuven maakte zopas een vijfpuntenplan bekend om die doelstelling om te zetten in realiteit.





Half miljoen per jaar

Eén van de meest opmerkelijke voorstellen is de verhoging van het budget aan handelaars organisatie Liefst Leuven. "We hebben dat budget recentelijk al verhoogd met 80.000 euro. Dankzij die maatregelen beschikt Liefst Leuven nu op jaarbasis over een half miljoen euro, inclusief de inkomsten uit de promotaks. Toch moeten we blijven investeren want Liefst Leuven is een belangrijke partner voor de stad om de lokale handel en horeca nog meer op de kaart te zetten in Vlaanderen", zegt huidig schepen van Handel Erik Vanderheiden.





Voormalig schepen van Handel bevestigt de intentie om het budget progressief te verhogen. "Een concreet bedrag kunnen we daar nog niet opplakken maar de intentie is er zeker en vast. Liefst Leuven kan op ons rekenen", klinkt het.





Horeca-antennes

CD&V Leuven wil ook werk maken van een betere bereikbaarheid van het handelscentrum, bijvoorbeeld door shuttles in te zetten vanaf randparkings. Eerder kondigde kandidaat-burgemeester Carl Devlies ook al aan dat CD&V de Bondgenotenlaan vanaf de Justus Lipsiusstraat volledig verkeersvrij wil maken op zaterdagen. Nieuwkomer Karen Vanderstappen pleit bijvoorbeeld voor 'horeca-antennes'. "In elke wijk moet zo'n antenne komen waar zelfstandigen en ondernemers terecht kunnen met al hun vragen. Zo valt er een administratieve last weg", aldus Vanderstappen.





Snellere vergunning

Kandidaat-burgemeester Carl Devlies wil ook werk maken van een snellere uitbatingsvergunning. "Momenteel is er een wachttijd van drie maanden voor een horecazaak. Daardoor begint een kleine zelfstandige vaak al met een financiële achterstand. Die termijn gaan we korter maken zodat zaken sneller van start kunnen gaan in onze stad."