"Maar dat ik mijn vader niet kon helpen... dat knaagt" baanbrekend onderzoek van Leuvense prof naar HIV en Leukemie redt levens BART CLAES

25 augustus 2018

02u23 0 Leuven Toen zijn vader de diagnose multiple sclerose kreeg, gaf Zeger Debyser zijn roeping een richting. Hij wijdde zijn loopbaan uiteindelijk aan het onderzoek naar HIV, leukemie en mucoviscidose, en kan baanbrekende resultaten voorleggen. Voor zijn vader kwam het te laat, maar levens redden doet de Leuvense professor wel.

'Onderzoekers ontdekken nieuw doelwit in strijd tegen zeldzame leukemie bij kinderen', kopte een persbericht dat de KU Leuven vorige week de wereld instuurde. De man achter dat onderzoek is professor Zeger Debyser van de eenheid Moleculaire Virologie en Gentherapie. Samen met een internationaal team doorgrondt hij een zeldzame, maar agressieve vorm van bloedkanker bij kinderen. Met succes.





Wat hebben jullie

- in mensentaal - ontdekt?

"Onze onderzoeksgroep werkt al jaren rond het eiwit LEDGF. Als component van een cel speelt dat eiwit een rol in ons onderzoek naar HIV, maar ook bij een zeldzame vorm van bloedkanker bij kinderen, de mixed lineage leukemia. In Leuven zien we elk jaar wel enkele patiëntjes met deze vorm van leukemie. Er is eigenlijk geen specifieke behandeling voor. Maar het LEDGF-eiwit, dus. Dat brengt andere eiwitten naar het genetisch materiaal van een cel. In het geval van mixed lineage leukemia loopt dat proces fout en kunnen kankercellen zich ontwikkelen. Dankzij ons onderzoek begrijpen we nu beter hoe deze eiwitten zich aan elkaar binden en hoe we dit kunnen blokkeren - zonder de normale functie in de cel te remmen. Het is basisonderzoek dat onmisbaar is in de ontwikkeling van een geneesmiddel. En we hebben in Leuven al de eerste stappen gezet om een geneesmiddel voor deze ziekte te ontwikkelen."





Kinderen met deze vorm van leukemie

hebben een overlevingskans van 15

tot 40 procent. Wanneer is er een medicijn?

"Daar wil ik heel voorzichtig op antwoorden, want op dit eigenste moment zijn er ouders wier kinderen aan deze vorm van leukemie lijden. Een medicijn ontwikkelen blijft een proces van jaren. Maar ik ben hoopvol. Vandaag worden de kinderen nog behandeld met de klassieke medicatie tegen bloedkanker, maar die slaat niet goed aan. Het is de taak van de universiteiten om ook voor deze zeldzame vormen de juiste behandeling te ontwikkelen."





U bent ook een prominent HIV-onderzoeker, maar u wilde aanvankelijk een behandeling voor multiple sclerose vinden. Omdat uw

vader aan die ziekte leed?

"Dat klopt. Mijn vader was huisarts en kreeg MS. Ik wilde zelf ook altijd al geneeskunde studeren. Om patiënten te behandelen, maar ook om onderzoek te verrichten en zo ziektes echt te kunnen genezen. In mijn laatste jaar geneeskunde werd een onderzoek gepubliceerd dat stelde dat MS veroorzaakt werd door een retrovirus. Daarom besloot ik om me te specialiseren in retrovirussen, in de hoop een behandeling te vinden. Maar het onderzoek bleek fout: MS werd niet door dat retrovirus veroorzaakt. Intussen was de HIV-epidemie uitgebroken, en daar is de oorzaak wél een retrovirus. Het heeft mijn loopbaan bepaald. Maar mijn papa is enkele jaren geleden overleden."





Neemt u het uzelf kwalijk

dat u geen remedie vond?

"Het knaagt wel, ja. Mijn vader had een zeer langzaam vorderende vorm van MS, en heeft relatief lang geleefd. Wanneer mijn onderzoek gepubliceerd werd of ik in het nieuws kwam, vroeg hij me wel vaker wanneer ik iets tegen MS zou ontdekken. Maar ik moest een aanknopingspunt hebben, zoals het onderzoek naar de retrovirussen dat plots van belang was in de strijd tegen HIV. En het eiwit LEDGF, dat me naar leukemie leidde."





Hoe ver staan we van een echt HIV-medicijn?

"Er zijn al veel middelen die de ziekte onderdrukken, maar niet genezen. Patiënten moeten levenslang pillen blijven nemen, anders keert het virus terug. In dat geval kan je je partner nog besmetten, en dat is zwaar om te dragen. Maar ik geloof dat we HIV kunnen genezen - het is onze plicht. Er zijn momenteel wereldwijd veel onderzoekers aan het werk op verschillende pistes, en het gaat traag maar zeker vooruit. In Leuven spitsen we ons toe op het LEDGF-eiwit. Dat eiwit werkt een beetje als de gps voor het virus, waardoor het zich op bepaalde plaatsen kan nestelen en vermenigvuldigen. Door deze gps lam te leggen, kunnen we het virus op verkeerde plaatsen inbrengen, zodat het niet meer tot ontwikkeling komt. Een permanente slaap, zeg maar."





Even iets heel anders: u bent ook N-VA-

fractieleider in de Leuvense gemeenteraad en staat derde op de lijst. Als N-VA in de coalitie komt, zit een schepenpost er dik in.

Wat wilt u veranderen in Leuven?

"Als wetenschapper stoot het me tegen de borst hoe het circulatieplan tot stand is gekomen. Dat werd uitgewerkt door een klein groepje, zonder cijfers en meetgegevens. Men heeft de experts van de KUL niet geraadpleegd, en dat kan niet in een stad als Leuven. Ik wil een nieuw mobiliteitsplan, ook voor alle deelgemeenten, dat gestoeld is op de kennis van experts en juiste cijfers. Met een inhaaloperatie voor begaanbare voetpaden, doorfietsroutes, een ander bussenplan, deelfietsen, en een parkeerkaart voor zorgverstrekkers. Ik wil een stad met meer groen en bomen, het behoud van de verpleegstersschool aan de Kapucijnenvoer, en op de Hertogensite een volwaardig museum over het verleden en de toekomst van geneeskunde in Leuven. Voorts stel ik vast dat dit bestuur niet meer luistert naar het gezond verstand van de Leuvenaar. Het is al te lang aan de macht. Meer participatie en inspraak, dus."