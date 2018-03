"Maak uitkijkpunten over Leuven" OPPOSITIEPARTIJ N-VA WIL STAD NOG AANTREKKELIJKER MAKEN VOOR TOERISTEN BART MERTENS

24 maart 2018

02u44 0 Leuven Oppositiepartij N-VA wil Leuven nog aantrekkelijker maken voor toeristen. Meer concreet stelt ze voor om een netwerk van uitkijkpunten te realiseren in de stad.

Leuven is een populaire bestemming bij dag- en weekendtoeristen. Jaar na jaar stijgt het aantal toeristen en ook het congrestoerisme zit in de lift. Het stadsbestuur doet er ook alles aan om Leuven in de kijker te zetten in binnen- en buitenland, onder meer door de eeuwenoude stad aan te prijzen in binnen- en buitenlandse media. Maar alles kan beter en in die zin doet oppositiepartij N-VA een constructief voorstel om Leuven naast Abdij van Park en het historische centrum te verrijken met een nieuwe toeristische attractie. Ze stellen meer concreet voor om werk te maken van een netwerk van uitkijkpunten over de stad.





"We moeten trotser zijn op onze prachtige stad. Dat Leuven adembenemend mooi is, kan je van op een paar uitkijkpunten rond de stad ervaren. Die punten zijn helaas niet ingericht. Wij stellen een netwerk van uitkijkpunten voor met een moderne architectuur van de hand van Leuvense architecten dat we de 'Bakens van Leuven' kunnen noemen. Zo kan de toerist -maar zeker ook de Leuvenaar- in alle comfort over zijn stad uitkijken en is Leuven een extra toeristische attractie rijker", klinkt het.





Keizersberg

Eén van de locaties die N-VA in gedachte heeft, is de Keizersberg. "Denk maar aan het glazen balkon van de Sint-Romboutstoren in Mechelen of de bekende Vlooybergtrap in Tielt-Winge. Op die manier combineren we het uitzicht over onze eeuwenoude stad met springlevende architectuur van Leuvense creatievelingen."





Het verhaal van de 'Bakens van Leuven' stopt echter niet op de Keizersberg.





"We willen een gordel maken rond onze stad met allemaal bakens die getuigen van de pracht van onze stad en de creativiteit van onze inwoners. De getuigenheuvels lijken ons daar een goed uitgangspunt voor. Op die manier kan de Bakens van Leuven ook uitgroeien tot een veelgebruikte fietsroute. Leuven is omringd door zogenaamde getuigenheuvels; het gaat over de Roeselberg, Kesselberg-Chartreuzenberg, Schoolbergen, Loberg en de Predikherenberg."