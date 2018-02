"Maak openbaar vervoer gratis" OPPOSITIEPARTIJ PVDA WIL MEER AMBITIE IN LEUVENS KLIMAATPLAN BART MERTENS

01 februari 2018

02u25 0 Leuven Oppositiepartij PVDA pleit voor meer ambitie in het Leuvense klimaatplan. Voorzitter Line De Witte stelt vast dat de CO2-uitstoot in de stad niet is gestegen maar eveneens ver onder de ambities van Leuven Klimaatneutraal blijft, ondanks de geleverde inspanningen. "PVDA stelt onder meer voor om het openbaar vervoer in Leuven gratis te maken zodat mensen de wagen inruilen voor de bus of de trein", klinkt het.

"Maak van Leuven het nieuwe Kopenhagen!" Dat zegt oppositiepartij PVDA die enkele versnellingen hoger wil schakelen om de Leuvense klimaatambities alsnog te halen tegen 2030. Tot op heden zit Leuven nog niet op kruissnelheid om de CO2-uitstoot gevoelig te verminderen in de stad. Recente cijfers van Leuven 2030 tonen aan dat de uitstoot niet is gestegen maar de vzw geeft zelf toe dat het niet zo snel gaat als werd verwacht. Toch liet schepen Mohamed Ridouani (sp.a) opmerken dat er de komende jaren een significante verbetering wordt verwacht inzake CO2-uitstoot in Leuven. Die evolutie zou een gevolg moeten zijn van de investeringen in de voorbije jaren. Bovendien besloten heel wat Leuvense actoren zopas om ruim 40 miljoen euro te investeren om de CO2-uitstoot te laten dalen in de komende jaren.





De oppositiepartij meent dat er nog meer ambitie nodig is om de vooropgestelde doelstelling te halen. "De laatste cijfers wijzen uit dat de CO2-uitstoot in Leuven het laatste jaar niet is gestegen maar boven de doelstelling van Europa en ver boven de doelstelling van Leuven klimaatneutraal ligt. Als de stad zo verder doet, zullen de vele mensen die zich dag in dag uit inzetten voor een klimaatneutraal Leuven bedrogen uitkomen. Om echt klimaatneutraal te worden, moet de stad het heft zelf in handen nemen zoals in Kopenhagen", zegt Line De Witte, PVDA-lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen.





Alternatieven

PVDA stelt enkele concrete initiatieven voor om Leuven op kruissnelheid naar klimaatneutraliteit te brengen. Het meest opmerkelijke voorstel is om het openbaar vervoer volledig gratis te maken in Leuven. "Het circulatieplan heeft al veel auto's uit de binnenstad gebannen maar er moet veel meer worden geïnvesteerd in alternatieven voor de auto. We willen de auto's niet uit het centrum, we willen dat er effectief minder auto's rijden op de wegen", zegt Line De Witte. "Als we het openbaar vervoer in Leuven gratis maken, zullen veel meer mensen de overstap maken van de auto naar de bus of de trein. In steden zoals Aubagne of Talinn is dat het geval en daar zien we een sterke toename in het aantal reizigers."





PVDA pleit ook voor een regionaal energiebedrijf. "Zo'n energiebedrijf moet ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot hernieuwbare energie. De stad is dan niet langer afhankelijk van de grillen van de markt en kan alle Leuvenaars betrekken in het project. De samenwerking met Ecopower is een stap in de goede richting maar de 250 euro instapkosten zijn voor sommigen te hoog. Volgens een rapport van VITO is de provincie Vlaams-Brabant overigens in staat om de transitie te maken naar 100% hernieuwbare energie. Een ander voorstel is om alle huizen te isoleren via een derdebetalerssysteem. Dat houdt in dat de stad of het openbaar energiebedrijf de isolatiekost voorschiet. Tegen 2025 moet de stad wijk per wijk aanpakken en isoleren", besluit Line De Witte.