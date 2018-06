"Maak er terug Fochplein van!" VOORSTEL N-VA KAN OP WEINIG SYMPATHIE REKENEN BIJ SP.A EN CD&V BART MERTENS

13 juni 2018

02u49 0 Leuven N-VA wil het Rector De Somerplein volledig herinrichten en stelt in één beweging voor om het plein opnieuw om te dopen tot het Fochplein. "We willen de oude naam in ere herstellen", aldus Lorin Parys (N-VA). Burgemeester Louis Tobback (sp.a) ziet weinig eer in dat voorstel.

Oppositiepartij N-VA gaat voor een groener Leuven en wil af van de 'betonpleinen'. Op het lijstje onder meer het Rector De Somerplein. "Zelfs burgemeester Louis Tobback gaf al toe dat het Rector De Somerplein een miskleun is... Een put met een busbaan", zegt kandidaat-burgemeester Lorin Parys (N-VA). "Het bestuur wil het plein tegen de zomer een groener imago geven maar dat is niet voldoende. N-VA wil voor een volledige heraanleg gaan in de volgende legislatuur. We kiezen we er ook voor om de oude naam van het plein in ere te herstellen."





N-VA gaat erop achteruit

Exit rector Piet De Somer dus ten voordele van de Franse maarschalk Ferdinand Foch: minstens een opmerkelijk standpunt. Die mening is ook huidig burgemeester Louis Tobback toegedaan. "Wat gaan we nog krijgen in deze verkiezingscampagne? Nu wil een Vlaams-nationalistische partij de naam Rector De Somerplein vervangen door de naam van een Franse maarschalk. Men gaat er zienderogen op achteruit bij N-VA. Volgens mij weten ze van geen hout pijlen meer te maken. Er zijn nog wel Leuvenaars die het 'Fochplein' nog in hun hart dragen maar het zijn er steeds minder. Als N-VA hiermee wil scoren dan wens ik ze veel succes. Ik word met de dag optimistischer over het verkiezingsresultaat."





Ook Carl Devlies, kandidaat-burgemeester voor CD&V, is geen voorstander. "Gaan ze bij N-VA binnenkort ook campagne voeren in het Frans misschien?", klinkt het.





Soldaten dood in gejaagd

"De naam Fochplein werd vervangen door Rector De Somerplein omdat rector Piet De Somer een fraai parcours heeft gelopen in Leuven. Dat kunnen we niet zeggen van maarschalk Foch die tijdens WOI veel jonge soldaten de dood heeft ingejaagd." Burgemeester Tobback sluit zich daar bij aan. "Zelfs Albert I, en dat was geen pacifistisch socialist, schreef in zijn dagboek dat een generaal zoals Foch verantwoording zou moeten afleggen aan de Allerhoogste, met hoofdletter. Dat zegt genoeg." Kandidaat-burgemeester Lorin Parys (N-VA) speelt de bal terug. "Rector De Somer verdient zo'n lelijk plein niet. Het centrale park op de Hertogensite krijgt van ons de naam Rector De Somerpark. Waarom pronkt het beeld van Leopold II trouwens nog in een nis van het stadhuis als we elke historische figuur met doden op zijn geweten uit ons straatbeeld moeten bannen?"





