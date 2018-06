"Maak betere afspraken met ontwikkelaars" GROEN WIL STERKERE ROL VAN STADSBESTUUR OM WOONCRISIS AAN TE PAKKEN BART MERTENS

23 juni 2018

02u30 0 Leuven Leuven kampt met een wooncrisis en het ziet er niet naar uit dat de prijzen van woningen en appartementen gevoelig gaan zakken de komende jaren. Oppositiepartij Groen legt zich niet meer bij die evolutie en pleit voor een sterkere rol van de lokale overheid.

Groen is rond met het verkiezingsprogramma. Op het politieke menu uiteraard de typische thema's zoals duurzaamheid, klimaatneutraliteit en een circulaire (deel)economie. Het bekende recept dus maar Groen heeft in haar programma ook aandacht voor de woonproblematiek die Leuven de laatste jaren steeds harder treft. Het probleem is niet zozeer een te klein aanbod van woningen en appartementen maar wel de betaalbaarheid ervan. Voor een woonhuis in Leuven betaal je bijvoorbeeld gemiddeld 332.751 euro (cijfers uit 2016, nvdr) en dat is goed voor een stijging van meer dan 50 % op amper twaalf jaar tijd. Leuven is met die gemiddelde prijs met een lengte voorsprong de duurste centrumstad van Vlaanderen. Meer zelfs, als enige centrumstad overschrijdt Leuven de kaap van 300.000 euro. Ter vergelijking: nummer twee in de lijst van dure woonsteden is Brugge met een gemiddelde prijs van 244.343 euro. Op de markt van de appartementen is het minder dramatisch. De gemiddelde prijs van een appartement klokte in 2016 af op 228.897 euro, goed voor een vijfde plaats in de lijst. Roeselare (269.858 euro), Brugge (255.739), Gent (249.672) en Aalst (236.873) doen het slechter maar bepaald goedkoop zijn de Leuvense appartementen nu ook weer niet.





Conclusie? De wooncrisis is een feit en zal zeker niet vanzelf verdwijnen. Blijft de vraag: wat kan je eraan doen? Oppositiepartij Groen legt zich alvast niet neer bij de situatie die steeds meer Leuvenaars verplicht om uit te wijken naar andere gemeenten.





Betaalbaar voor iedereen

Ter info: het percentage Leuvenaars met verhuisintenties is ondertussen opgelopen tot 35 %, waarvan het merendeel omwille van financiële motieven. Groen wil actie ondernemen om die trend tegen te gaan. "Wij gaan resoluut voor betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen", zegt Groen-voorzitter Jan Mertens. "Er zijn geen magische wonderoplossingen die de wooncrisis ineens oplossen maar Groen wil het woonbeleid wel op een ander spoor zetten. Dat willen we doen door de lokale overheid een sterkere rol te geven op de woningmarkt. De stad moet zelf meer sociale woningen realiseren en ook zelf meer huurwoningen voorzien of controleren. Groen wil ook dat publieke bouwgronden niet langer geprivatiseerd worden en dat er werk wordt gemaakt van nieuwe woonvormen zoals bijvoorbeeld cohousing. Tot slot is het ook erg belangrijk dat het stadsbestuur betere afspraken maakt met projectontwikkelaars."