"Londen als voorbeeld voor groener Leuven 20 juli 2018

02u29 0

Leuvens sp.a-fractieleider Mich De Winter trekt begin augustus vijf dagen naar Londen om er het Healthy Streets Project van burgemeester Sadiq Kahn (Labour) te ontdekken en te bestuderen. De Winter hoopt er concrete oplossingen te zien om van Leuven een nog groenere, gezondere en veiligere stad te maken. Bij zijn aantreden kondigde Sadiq Kahn aan om werk te maken van een groener, veiliger en gezonder Londen. "En hij hield woord, want voor zijn Healthy Streets Project trok de burgemeester van Londen meteen 250 miljoen euro uit. Op basis van tien vuistregels - over verschillende beleidsdomeinen heen - volgden verschillende concrete ingrepen om het leven van de Londenaar niet alleen aangenamer, maar ook gezonder te maken", stelt De Winter. "Het opzet van Kahns plan was eenvoudig: elke Londenaar ongeveer 20 minuten per dag doen bewegen. Maar dan wel bewegen in de ruime zin van het woord: niet sporten, maar meer stappen en fietsen, door de Londenaar aan te zetten om de auto thuis te laten en het openbaar vervoer te gebruiken", vertelt De Winter. Die tien maatstaven wil De Winter nu van dichtbij ontdekken. (ADPW)