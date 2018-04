"Lijst zwarte kruispunten moet uitgebreider" 19 april 2018

02u27 0 Leuven Stefan Joosten, William Trappeniers en Mich De Winter pleiten ervoor om de lijst van zwarte kruispunten in Leuven uit te breiden. Onder meer het kruispunt van de Mechelsesteenweg met het Kareelveld is gevaarlijk volgens de leden van sp.a.

Onlangs stelde Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) de lijst met zwarte kruispunten voor. Op die lijst staan 213 zwarte verkeerspunten die opgesteld werd aan de hand van een puntensysteem dat het risico op een ongeval in kaart brengt. Volgens Stefan Joosten, William Trappeniers en Mich De Winter van sp.a moet de huidige lijst nog worden uitgebreid. "Eén van de pijnpunten in Leuven is de kruising van de Mechelsesteenweg met het Kareelveld", klinkt het bezorgd. "Bestuurders die uit het Kareelveld komen, zetten er dag na dag hun leven op het spel. Ze moeten stoppen maar er staan geen verkeerslichten. Bijgevolg moet je het moment om de baan op te rijden goed inschatten en het kruisen van de Mechelsesteenweg is lang niet evident. Vooral onzekere bestuurders laten zich opjagen door ongeduldige automobilisten en dan wordt het bijzonder gevaarlijk."





Sp.a stelt nu voor om verkeerslichten te plaatsen. "Slimme verkeerslichten die perfect afgesteld zijn op het verkeer op de Nieuwe Mechelsesteenweg zouden het probleem kunnen oplossen. Het is tijd voor actie", besluiten de leden van sp.a. (BMK)