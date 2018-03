'Leuvense Silicon Valley' krijgt bezoek KANDIDAAT-BURGEMEESTER MOHAMED RIDOUANI GIDST 150 WANDELAARS STEFAN VAN DE WEYER

12 maart 2018

02u29 0 Leuven Kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) ging samen met honderdvijftig geïnteresseerden de Leuvense Silicon Valley verkennen. Zo ontdekten ze samen bijvoorbeeld wat Leuven MindGate voor de Leuvenaar betekende. Er werd onder andere een bezoekje gebracht aan Bio-Incubator, waar bedrijven en starters hoogtechnologische ruimte kunnen huren.

"Wist je dat 250.000 dove mensen opnieuw kunnen horen dankzij een Leuvens implantaat? En dat in onze stad ook een pak andere baanbrekende producten het licht zien, zoals chips die binnen het kwartier kanker detecteren, duurzame wasverzachters op basis van suiker of schoenen die je niet moet poetsen? Leuven is wereldtop op vlak van technologie, gezondheidszorg en creativiteit. Met Leuven MindGate willen we onze stad over heel de wereld bekendmaken als dé plek voor innovatie. Even belangrijk zijn samenwerking, ondernemerschap en welvaart stimuleren", klonk het bij de organisatie van deze wetenschappelijk getinte wandeltocht vooraf.





De Leuven MindGate-wandeling lokte om en bij de honderdvijftig belangstellenden die wandelden van beginpunt Alma 3 in Heverlee naar Bio-Incubator. Daar sprak schepen van onder andere Onderwijs, Economie en Leefmilieu Mohamed Ridouani de wandelaars toe.





Mee met Mo

"Ik doe wel vaker wandelingen met thema's gekend onder "Mee Met Mo", dit om een deel van de stad uit te leggen. Deze keer was het thema Leuven MindGate en de ontwikkeling van onze kenniseconomie. Deze tocht kwam er om aan de Leuvenaars uit te leggen wat er in en rond de KU Leuven zo al gebeurt, wat er onder meer achter de gevels van Imec en het Sportkot plaats vindt. Wat dit betekent voor de welvaart van de stad Leuven. Bijvoorbeeld aan het UZ Leuven en de KU Leuven samen worden 20.000 mensen tewerkgesteld, dat zijn niet enkel topchirurgen en onderzoekers, maar ook mensen die instaan voor de reiniging of de administratie. Alles in en omheen het UZ en de universiteit is onze bron voor de toekomstige welvaart. Hiermee wilde ik de hele economie rond deze instellingen tastbaarder maken voor de mensen", legt Ridouani uit.





Na het bezoek aan Bio-Incubator, was het de beurt aan het Sportkot met zijn nieuwe atletiekpiste. Van daaruit werd naar de Bodartsite en het Kasteel van Arenberg gestapt. Aan de Bodartsite wil Ridouani in de toekomst een betere verkeersafwikkeling, meer groen en meer water.





"Die plannen zijn nog niet concreet, maar moeten tijdens de komende jaren en in samenspraak met het Vlaamse gewest uitgewerkt worden. Het deel tussen de Tervuursepoort en de Naamsepoort moet alvast helemaal hertekend worden, zodat het verkeer er veel veiliger kan fluctueren", besloot Ridouani. Na deze zonnige wandeltocht werd er afgesloten met een drankje in de Spuye, nabij het Sportkot.