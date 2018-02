"Leuvenaar barst van goede ideeën voor zijn stad" KANDIDAAT-BURGEMEESTER RIDOUANI (SP.A) LANCEERT PLATFORM 'ZEG HET MO' ANDREAS DE PRYCKER

22 februari 2018

02u53 0 Leuven Kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) heeft gisteren zijn nieuwe ideeënplatform voorgesteld. Dat gebeurt onder de naam 'Zeg het Mo', een verwijzing naar de Leuvense uitspraak voor 'zeg het maar'. Het plaform werd voorgesteld samen met de oudste en tevens ook de leukste tweeling van Leuven, de 94-jarige Jeanne en Marcella.

Niemand beter dan Jeanne en Marcella om een idee te lanceren, moet kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani gedacht hebben. En hij zal er niet ver vandaan zitten ook. Het olijke duo levert telkens weer leuke momenten op. Nog voor Ridouani zijn ideeënplatform 'Zeg het Mo' uit de doeken kon doen, wist Marcella te vertellen dat ze "er spijt van had dat Louis (Tobback, red.) ermee stopt".





"Maar de opvolger staat klaar, hé", zo klonk het antwoord van Ridouani. "Hoe is't met uw vrouw?", vroeg Jeanne zich dan weer af. Na deze grappige momenten werd er uiteindelijk toch overgegaan tot de essentie van het hele gebeuren, namelijk het ideeënplatform 'Zeg het Mo'. Onder die noemer gaat Ridouani de komende maanden de inwoners van Leuven vragen hoe zij hun stad willen versterken.





Elk talent benutten

"Het is een knipoog naar de Leuvense uitspraak voor 'zeg het maar'. Want uw gedacht doet er toe. Als Leuvenaars me aanspreken op straat, of als ik op huisbezoek ga, hoor ik heel veel goede ideeën en suggesties om Leuven beter te maken", zegt Ridouani. "Ik wil zo veel mogelijk van die ideeën verzamelen, om zo de toekomst van onze stad mee vorm te geven", klinkt het. Meer groen in de stad, private parkings na openingsuren openbaar maken en speelwaters in het stadspark: dat zijn enkele suggesties die hun weg al naar het online platform gevonden hebben. "De Leuvenaars barsten van goede ideeën voor hun stad", klinkt het. Daarom lanceert Ridouani het online ideeënplatform www.zeghetmo.be, waar iedereen zijn of haar ideeën over mobiliteit, wonen, groen, senioren, jongeren, welzijn, enzovoort kan uiten. "Ik geloof in een stad waar je samen aan de toekomst werkt, met iedereen die zich betrokken voelt. Ik zie elke keer opnieuw dat dat werkt. We moeten elk talent dat onze stad rijk is, benutten om samen tot slimme oplossingen te komen", zegt Ridouani.





"Wel veel losse stenen"

Een goed idee, vinden ook Jeanne en Marcella. De tweeling, die op 9 april 95 kaarsjes mag uitblazen, heeft naar eigen zeggen geen aanmerkingen op de stad Leuven. "Louis heeft dat goed gedaan. Leuven is een propere stad", klonk het. Enkele minuten later klonk het toch iets anders. "Er zijn wel veel losse stenen op straat. Bij het wandelen over de stoep kan je zomaar over een steen vallen", meent de tweeling. Dat werd dan ook ogenblikkelijk genoteerd op de website van Ridouani.





Toekomstcongres

Naast de ideeënwebsite organiseert de kandidaat-burgemeester ook maandelijkse Mee Met Mo-wijkwandelingen en enkele congressen, om diepgaander na te denken over de uitdagingen waar de stad voor staat. "Voorbije november hebben meer dan 130 experten en ervaringsdeskundigen deelgenomen aan ons Expertencongres. En op 24 maart nodigen we alle Leuvenaars uit om mee na te denken over de toekomst van onze stad op ons Toekomstcongres." Ridouani verduidelijkt nog even waar hij voor wil staan. "De weg die ik insla, is die van bruggen bouwen, tegen de sluipende apartheid en verzuring. Deze tijd vraagt om een burgemeester die verbindt en luistert, die op een slimme en krachtige manier iedereen bij elkaar brengt om de uitdagingen van morgen tegen te gaan. Dat is waar wij voor gaan. Velen surfen op malcontentement, polariseren, geven kritiek aan de zijlijn en spelen mensen uit elkaar. Daar staan wij lijnrecht tegenover. We doen het samen, want voor wie er aan twijfelt: de grote dingen gebeuren samen, of ze gebeuren niet", meent Ridouani.