"Leuven is net meest bereikbare stad" CAMPAGNE VAN 200.000 EURO TEGEN NEGATIEVE OPVATTING BART MERTENS

16 maart 2018

02u26 0 Leuven Het Leuvense stadbestuur wil voor eens en altijd komaf maken met de negatieve perceptie over de moeilijke bereikbaarheid en duur parkeren. Gisteren lanceerden CD&V en sp.a samen de campagne 'Leuven, je geraakt er zo!' met als speerpunt een digitale tool die parkeeradvies op maat geeft aan bezoekers.

Sinds de invoering van het circulatieplan in Leuven leeft bij minstens een deel van de bezoekers de indruk dat de stad minder goed bereikbaar is geworden. Tel daarbij de reputatie Leuven al had als dure stad inzake parkeren en je weet dat een negatieve perceptie over parkeren en bereikbaarheid zich hardnekkig in de hoofden van de mensen gaat nestelen. Blijft de vraag: is die indruk juist? Volgens het Leuvense stadsbestuur is de negatieve perceptie manifest onjuist maar tegelijk beseft men wel dat een foute indruk ontkennen niet voldoende is om de mensen te overtuigen van de Leuvense troeven. In die zin komt initiatief 'Leuven, je geraakt er zo!' rijkelijk laat maar met enkele maanden vertraging werd gisteren dan toch een informatie- en sensibilisatiecampagne ter waarde van 200.000 euro gelanceerd in OPEK aan de Vaartkom. Die campagne moet Leuven voor eens en voor altijd op de kaart zetten als een gezellige shoppingstad die goed bereikbaar is met de wagen en waar je bovendien niet noodzakelijk een fortuin kwijt bent aan je parkeerkaartje.





Misverstanden

"Leuven is wellicht de meest bereikbare stad van Vlaanderen", stelt schepen Carl Devlies (CD&V) die door het leven gaat als één van de geestelijke vaders van het circulatieplan. "Het aantal bezoekers is ook niet gedaald maar toch bestaat er een perceptie va onbereikbaarheid. Ook over parkeren leeft een verkeerd beeld bij de mensen. Leuven telt 6.000 parkeerplaatsen in publieke parkings en op randparkings. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal in Gent, een stad die meer dan twee keer zo groot is als Leuven. Om al die misverstanden uit de wereld te helpen, lanceren we nu de campagne 'Leuven, je geraakt er zo!' Die campagne is echt nodig want onze handelaars zijn wel degelijk belangrijk voor het stadsbestuur."





Zonaarleuven.be

Eén van de speerpunten van de campagne is de digitale tool www.zonaarleuven.be. Schepen van Communicatie Erik Vanderheiden omschrijft de tool als een grote vooruitgang voor de bezoeker die naar Leuven komt met de wagen. "We willen via de tool de boodschap erin hameren dat parkeren in Leuven niet noodzakelijk duur moet zijn", klinkt het. "Concreet kan je in de tool ingeven wanneer je naar Leuven komt en hoe lang je wil parkeren in een bepaalde wijk. De tool geeft dan meteen al je opties weer die je kan rangschikken zoals je zelf wil. Op prijs, op afstand, noem maar op. We weten dat maandelijks 14.000 mensen online informatie zoeken over parkeren in Leuven. De nieuwe tool is een straf antwoord op al die vragen. De tool geeft trouwens ook info over andere vervoersmiddelen zoals bijvoorbeeld het openbaar vervoer en fietsparkings."





Toch ligt de focus van de nieuwe campagne vooral op de wagen. "De nadruk in de campagne ligt inderdaad op de wagen zonder de wagen te promoten bij de mensen", aldus schepen Ridouani. "Niemand wil terug naar de tijd waarin wagens over de Grote Markt reden en er parkeerden. Maar de mensen moeten wel weten dat Leuven nog steeds bereikbaar is met de auto, al wil ik wel vooral de P+B-formule op de randparkings in de kijker zetten. Sommige randparkings zijn zelfs gratis. Hoe minder zoekverkeer in de stad hoe beter.