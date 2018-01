"Leuven heeft meer beleveniswaarde gekregen, in tegenstelling tot Uplace" 02u26 0 Foto Vertommen Burgemeester Louis Tobback houdt zijn laatste jaarlijkse nieuwjaarsspeech. Leuven In zijn jaarlijkse nieuwjaarsspeech en tevens ook de laatste die hij ooit zal geven heeft burgemeester Louis Tobback (sp.a) de Leuvenaars bedankt voor de veranderingen van de laatste jaren. De speech vond plaats op OHL, in het King Power at Den Dreef Stadion.

"Het stadion is symbool voor wat er in de stad Leuven de laatste jaren allemaal veranderd is. Leuven heeft de laatste jaren een prominente plaats ingenomen in Vlaanderen, België en misschien zelfs ook Europa. Dat is de plek die Leuven ook toekomt. En dat is volledig de verdienste van alle Leuvenaars", meende Tobback, wiens laatste nieuwjaarsspeech in het teken stond van alle verwezenlijkingen van deze legislatuur. "In andere steden zouden alle veranderingen aan de Martelarenlaan dé prestatie van de legislatuur zijn. Maar hier is het wat tussen de plooien gevallen. We doen zoveel zaken dat we onszelf eigenlijk niet bewust zijn van waar we mee bezig zijn. Maar waar ik mij echt over vrolijk maak is de afbraak van de 'gele olifant', (de gigantische blok van het Sint-Pietersziekenhuis, red.) en het groen licht voor de Hertogensite. Nu kan ik vertrekken", vertelde Tobback, die ook nog enkele steekjes uitdeelde aan Uplace, het geplande winkel- en ontspanningsproject in Machelen in de buurt van Vilvoorde en daarmee één van de bezielers en kandidaat-burgemeester Lorin Parys (N-VA) op de korrel nam.





"De stad Leuven heeft meer beleveniswaarde gekregen. Iets wat ze bij Uplace wilden doen, maar wat hun niet gelukt is", klonk het. Ook de goede staat van de grasmat kwam aan bod. "De greenkeepers hebben fantastisch werk geleverd. Het veld ligt er perfect bij. Een typ (sic) van Uplace is bij Club Brugge niet in staat om een fatsoenlijk grasveld af te leveren", zo knipoogde Tobback naar de slechte staat van het veld van Club Brugge, waar Uplace-topman Bart Verhaeghe de plak zwaait.





(ADPW)