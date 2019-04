‘Leive Vloms’ moet uitkijken naar andere topper op affiche na overlijden Paul Severs Organisatie plant eerbetoon aan charmezanger Bart Mertens

10 april 2019

16u30 0 Leuven De derde editie van ‘Leive Vloms’ wou in mei uitpakken met Paul Severs bij de onthulling van de affiche maar door de dood van de 70-jarige charmezanger valt dat scenario in het water. “Paul keek enorm uit naar zijn optreden op Leive Vloms. Hij zou voor het eerst optreden op de iconische Oude Markt in Leuven maar het heeft niet mogen zijn”, zegt Erik De Rop van vzw Oude Markt.

De organisatie van festival ‘Leive Vloms’ ziet een droom in het water vallen. Voor de derde editie van het schlagerfestival op de Oude Markt in Leuven wisten ze Paul Severs te strikken maar door het overlijden van de populaire charmezanger moet de organisatie bijsturen. “Met droefheid hebben we het nieuws vernomen dat Paul Severs is overleden. Het was inderdaad de bedoeling dat Paul zou schitteren op de derde editie van ‘Leive Vloms’ die plaatsvindt op vrijdag 2 augustus op de Oude Markt”, zegt organisator en voorzitter van de vzw Oude Markt Erik De Rop. “De afspraken waren vorig jaar al gemaakt na onze bijzonder geslaagde tweede editie. Paul Severs keek er enorm naar uit want het zou zijn eerste keer worden op onze iconische concertplek. Ook wij keken enorm uit naar zijn optreden want Paul Severs is een topper. Een groot verlies voor de Vlaamse muziek. Namens onze ploeg en de stad Leuven bieden we ons medeleven aan.”

Paul Severs keek uit naar Leive Vloms want het zou zijn eerste keer worden op de Oude Markt Erik De Rop, vzw Oude Markt

Voorlopig is nog niet bekend welke artiest Paul Severs zal vervangen op ‘Leive Vloms’. Het feit dat Paul zou optreden op de derde editie was ook nog niet bekend gemaakt want de onthulling van de affiche was pas gepland in mei. Die timing blijft alvast behouden. “Volgende week komen we samen om te overleggen wat we kunnen doen”, zegt Kurt Frederickx van House of Entertainment die nauw betrokken is bij de organisatie van ‘Leive Vloms’. “We gaan sowieso iets doen om Paul Severs te gedenken tijdens het festival. Paul verdient een eerbetoon op een overvolle Oude Markt in Leuven. We weten nog niet precies wat er zal gebeuren maar er zal met zekerheid iets gebeuren. Volgende maand zal er meer duidelijkheid zijn en tegen dan onthullen we ook de affiche van Leive Vloms.”

We gaan sowieso iets doen om Paul Severs te herdenken tijdens het festival Kurt Fredericks van House of Entertainment

Kurt Frederickx van House of Entertainment kende Paul Severs overigens vrij goed. Al vele jaren volgde hij de populaire zanger van dichtbij. “Ik herinner me nog heel goed één van de eerste platen die ik ging promoten in het Vlaamse land. Dat was ‘De vlam is gedoofd’ van Paul Severs. Het klinkt een beetje ironisch nu maar toen was de vlam zeker nog niet gedoofd. Ik heb het geluk gehad om Paul Severs onnoemelijk veel te mogen aankondigen aan het publiek. Ik herinner me vooral zijn slagzin: ‘Ziggezagge Ziggezagge…’ Dat was zijn motto en het toont aan dat Paul een echte entertainer was die zijn vak door en door kende. Als mens was hij altijd warm en vriendelijk. Paul leefde voor zijn muziek en voor zijn nummers. Wat mij betreft zijn minstens enkele nummers van Paul Severs Vlaams muzikaal erfgoed. Zijn dood laat een grote leegte na in de Vlaamse showbizz en op de affiche van Leive Vloms. Maar zoals eerder gezegd: we gaan iets doen om Paul te herdenken samen met de vele bezoekers van Leive Vloms.”