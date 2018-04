"Leicester neemt het hier over" TWEE VASTE VRIJWILLIGERS STAPPEN OP BIJ OHL ANDREAS DE PRYCKER

10 april 2018

02u47 0 Leuven Tim De Pauw en Tom Bergs, beiden al jaren vrijwilliger bij OHL, hebben er na de wedstrijd van afgelopen weekend de brui aan gegeven. Waarom? Omdat de clubcommunicatie langzaam overgenomen lijkt te worden door een team uit Leicester, waardoor plots ook het Vlaamse karakter van de club heel ver weg lijkt te zijn.

Tim De Pauw (35) is al sinds het prille begin één van de vrijwilligers bij Oud-Heverlee Leuven, de fusieclub waar zijn vader Michel mee aan de wieg stond. Eerder onderhield hij ook al vier jaar de website van Zwarte Duivels Oud-Heverlee. Maar na de thuiswedstrijd van afgelopen weekend, tegen Lierse, is voor hem de maat vol. "In de aanloop naar de start van Play-Off 2 werd er plots een verhoogde activiteit merkbaar op de sociale media van de club", vertelt Tim. "Het werd al snel duidelijk dat er vanuit Leicester een heel team gestuurd was. Wat later werd dan toch meegedeeld dat zij 'willen helpen in de verdere ontwikkeling' en dat er 'niets verandert aan de werking van de dienst communicatie'."





Maar dat bleek niet helemaal te kloppen, aldus Tim. "Vlak voor de start van de wedstrijd tegen Lierse heb ik foto's van de opwarming online geplaatst", vervolgt hij. "Zowat een halfuur na de aftrap moest ik echter vaststellen dat mijn foto's alweer verwijderd waren - uiteraard door de mensen uit Leicester. En dat was de druppel. Eerlijke communicatie houdt in dat je op z'n minst een greintje respect toont. Maar blijkbaar was zelfs dat te veel gevraagd."





Leuven Vlaams

Ook Tom Bergs geeft er na twaalf jaar de brui aan. "De lokale communicatie is weg", stelt hij vast. "De medewerkers die al jarenlang onbezoldigd aan de slag zijn, werden aan de kant geschoven en vervangen door Engelse medewerkers. De communicatie verloopt nu via alle kanalen volledig in het Engels. Ook Vlaamse spelers moesten plots Engels spreken. Vreemd voor een stad die zo'n halve eeuw geleden nog op de barricades stond voor 'Leuven Vlaams'."





Sinds het begin van dit jaar zou de commerciële cel van de club ook nog niet samengekomen zijn. "Opmerkelijk, want er moet toch met de lokale handelaars gepraat worden?", bedenkt Tim. "Het is ook nog maar de vraag wat er met de vrijwilligers van OHLtv zal gebeuren. Zij hebben meer dan 50.000 euro eigen kapitaal in materiaal geïnvesteerd, maar worden misschien ook aan de kant geschoven."





Sportschepen Erik Vanderheiden (CD&V) betreurt de beslissing van De Pauw en Bergs. "Op persoonlijk vlak vind ik Tim een geweldige kerel", zegt hij. "Tom ken ik minder goed, maar twaalf jaar als vrijwilliger is niet niks. Anderzijds vind ik dat wij ons als stadsbestuur niet mogen moeien met zulke zaken. Zowel in de cvba-so als de vzw is de lokale verankering nog erg sterk aanwezig."





Verschillende OHL-supporters hebben intussen al misnoegd gereageerd op het afscheid in mineur van beide vrijwilligers. "Wat we al lang voorspellen - en wat weggehoond werd - wordt nu elke dag duidelijker", aldus Mike Naert, die met OHL 2020 achter de overname door lokale investeerders stond, op Facebook. "Het is meer dan ooit 'Oh, Leicester' en niet langer de club van hier en van ons."