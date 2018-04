"Laat jury beslissen over investeringen" GROEN TREKT AAN ALARMBEL OVER GEBREKKIGE SPORTINFRASTRUCTUUR BART MERTENS

11 april 2018

02u28 0 Leuven Groen trekt aan de alarmbel over de gebrekkige sportinfrastructuur in Leuven. "Dat is onder meer te wijten aan een gebrekkig kader voor de uitbouw van nieuwe sportinfrastructuur", klinkt het. Schepen Erik Vanderheiden (CD&V) wil alvast niet weten van een jury die moet beslissen over investeringen.

Uit de meest recente versie van de Stadsmonitor blijkt dat 54% van de Leuvenaars elke week aan sport doet en dat het aantal mensen dat (nog) meer wil bewegen in stijgende lijn gaat. Volgens oppositiepartij Groen heeft deze positieve evolutie echter ook uitdagingen. "Het aanbod aan sportinfrastructuur kan de vraag niet altijd volgen. Dat is mee te wijten aan een gebrekkig kader voor het uitbouwen van nieuwe sportinfrastructuur. 82% is tevreden over de sportvoorzieningen terwijl dat in 2011 nog 87% was."





Volgens Groen ligt de uitdaging in het creëren van een goed beleidskader. "Er bestaat een reglement voor de financiering van sportclubs maar dit bestaat niet voor de financiering van sportinfrastructuur", aldus Thomas Van Oppens. "Sportinfrastructuur is soms eigendom van de stad, soms van een club en soms privé. Er zit geen lijn in. Het is vaak onduidelijk waarom het ene project betere voorwaarden krijgt dan het andere. Dat leidt soms tot jaloezie tussen sportclubs maar anderzijds is het ook een reden dat grote plannen vaak in de frigo blijven steken."





Het is alvast juist dat heel wat Leuvense sportclubs op zoek zijn naar goede infrastructuur. Zo lanceerde Rugby Club Leuven (RCL) in maart nog de crowdfundingcampagne 'RCL uit het slijk'. "We willen fondsen verzamelen om het tot moddervlakte herleidde trainingsveld te verbeteren", liet Dries Azdoud van Rugby Club Leuven toen optekenen. En RCL is volgens Van Oppens lang niet de enige club die op zoek is naar een infrastructuur.





Goed overleg is beste aanpak

"De skeelerclub zoekt een piste en met zilveren Bart Swings - die hier niet kan trainen - wordt er ook nagedacht over een ijspiste. Om de neutraliteit te waarborgen kan er bijvoorbeeld gewerkt worden met een jury die de meerwaarde van elk project moet inschatten", besluit Thomas Van Oppens. Schepen van Sport Erik Vanderheiden (CD&V) ziet het anders. "Wij voeren een objectief beleid en slagen erin om een maximaal resultaat te halen met de beschikbare middelen. De vraag naar meer infrastructuur, zoals een skeelerpiste, zal altijd groot zijn maar je kan niet alles realiseren binnen een legislatuur. We kiezen bewust voor veel flexibiliteit omdat de nood voor elke sportclub anders is. Een eenvormig systeem met een jury lijkt me geen vooruitgang. Integendeel, we gaan op muren botsen. In goed overleg de juiste oplossing zoeken voor de clubs is een veel betere aanpak."