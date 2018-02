"Koning Filip vroeg me zelf mee" MINIMARIETEA-ONDERNEEMSTER ISABELLE MOUSSIAUX OP STAATSBEZOEK NAAR CANADA BART MERTENS

28 februari 2018

02u32 0 Leuven MiniMarieTea verovert de wereld in stijl en mag mee op staatsbezoek naar Canada met ons koningshuis. Het was koning Filip zelf die de Leuvense onderneemster Isabelle Moussiaux van MiniMarieTea uitnodigde tijdens een diner met 24 andere 'social impact entrepreneurs'. "Ik zat toevallig aan de tafel van de koning en hij vroeg me mee op staatsbezoek naar Cananda", vertelt ze trots.

Onderneemster Isabelle Moussiaux uit de Leuvense deelgemeente Kessel-Lo kijkt met reden uit naar de maand maart. Dan mag ze met ons koningshuis mee op staatsbezoek naar Canada om er haar bedrijf MiniMarieTea te promoten. Een grote stap voor het jonge merk MiniMarieTea dat in 2016 ontstond in Kessel-Lo. Onderneemster Isabelle Moussiaux had nooit durven dromen dat haar kinderthee zoveel succes zou hebben. "MiniMarieTea is de allereerste gezonde kinderthee ter wereld", legt Isabelle uit. "Mijn product is ontstaan uit liefde voor kinderen en thee. Het doel is duidelijk: een gezondere levensstijl ontwikkelen voor kinderen. Alle blends zijn kruideninfusies wat betekent dat ze geheel theïne-vrij zijn en dus supergezond, voor alle leeftijden trouwens."





FoodServiceAlliance

Een goed product is één ding maar een merk succesvol in de markt zetten is nog wat anders. Toch slaagde Isabelle Moussiaux er samen met zakenpartner Mikis Putseys in om MiniMarieTea snel bekend te maken bij het publiek. Ondertussen is de kinderthee verkrijgbaar in alle Bio-Planet en Origin'O winkels in België maar ook op de nationale luchthavens in de Belgian Sky Shops. MiniMarieTea heeft ook een eigen webshop en viel in de prijzen als winnaar van de FoodServiceAlliance als 'most promising food brand of the year'. Meer dan 50 verkooppunten in eigen land is meer dan mooi maar internationaal doorbreken is uiteraard minder eenvoudig. Gelukkig stak koning Filip een handje toe.





"Eind 2017 werd ik uitgenodigd op het koninklijk paleis voor een diner", vertelt Isabelle. "Ik was daar aanwezig met 24 andere 'social impact entrepreneurs. Toevallig zat ik aan de tafel van onze koning en ik vertelde hem het verhaal van MiniMarieTea. Toen hij hoorde dat water drinken geen opdracht meer is voor kinderen dankzij de gezonde kinderthee luisterde koning Filip geboeid. Ik sprak met hem ook over de doelstellingen van onze onderneming. Zo vertelde ik dat we MiniMarieTea wilden exporteren naar het buitenland. In Canada hadden we al gesprekken lopen en geheel onverwacht nodigde de koning me vervolgens uit om mee te gaan op staatsbezoek naar Canada. De oprechte interesse en steun in ons bedrijf van de koninklijke familie zijn voor ons van onschatbare waarde en betekenis."





Het Leuvense bedrijf zal op woensdag 14 maart in Toronto haar eerste intercontinentale distributiecontract met de Canadese partner ondertekenen. MiniMarieTea is binnenkort dus ook te koop in Canada.





Meer info: minimarietea.com