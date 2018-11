‘Kerst in Keizersberg’ ten voordele van restauratie Bart Mertens

16 november 2018

14u20 0 Leuven Twee weekends lang wordt in de abdij van Keizersberg activiteiten georganiseerd ten voordele van de herstellings- en restauratiewerken in de abdij. “Zo zijn er onder meer de opendeurdagen in het liturgisch centrum CASTRUM”, zegt broeder Maurice.

De abdij van Keizersberg in de Mechelsestraat in Leuven organiseert elk jaar in de eindejaarsperiode enkele activiteiten. De opbrengst van die activiteiten gaat dit jaar naar de herstellings- en restauratiewerken in de abdij. Ook dit jaar hebben de broeders een boeiend programma voorzien onder de noemer ‘Kerst in Keizersberg’. “Onze activiteiten vinden deze keer plaats in het weekends van 8 en 9 december en in het weekend van 15 en 16 december, telkens van 10 tot 17 uur. Op het programma onder meer de opendeurdagen in het liturgisch centrum CASTRUM. De bezoekers krijgen ook de kans om originele geschenken aan te schaffen. Van kerststalletjes tot beelden van heiligen…En uiteraard kunnen de mensen ook genieten van lekkere kaas en bier. Zoals de meeste mensen wel weten, is het Keizersberg-bier en de Keizersberg-kaas niet te versmaden”, aldus broeder Maurice.

Adventsconcert

Een toegangskaart kost 10 euro. Studenten en jongeren -18 j betalen slechts 8 euro. Wie niet kan wachten tot de weekends van ‘Kerst in Keizersberg’ kan op zondag 9 december ook al genieten van adventsconcert ‘Lux & Lapis’ in de abdijkerk, eveneens ten voordele van de restauratie- en renovatiewerken in de abdij. Het concert begint om 16.30 uur.