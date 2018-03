"Kansen voor jongeren" RIK DAEMS (OPEN VLD) 01 maart 2018

"Bij Open Vld maken we er een punt van om jonge en nieuwe krachten écht kansen te geven", laat kandidaat-burgemeester Rik Daems optekenen.





En een debat met moeilijke thema's zoals bijvoorbeeld migratie is hiervoor een uitgelezen opportuniteit. Onze vertegenwoordiger was Jonas Veys, één van de vele jonge talentvolle kandidaten op onze lijst en nationaal politiek secretaris van Jong Vld.





Als ik zie dat hij tegenover vier ervaren lijsttrekkers van N-VA, Groen, CD&V en Vlaams Belang stond, dan moet ik zeggen dat ik trots ben op zijn prestatie. Als jonge gast klopte hij zo maar even twee van die vier lijsttrekkers! En 7 zetels is meer dan een verdubbeling van ons huidig aantal zetels. Op de uitslag van de andere partijen geef ik geen commentaar."