"John Bostock zei: aarzel niet" Frédéric Duplus wil nu ook met OHL naar eerste klasse A HERMAN MEERSSEMAN

05 juli 2018

02u34 0 Leuven Frédéric Duplus (28) is de grootste 'naam' bij de inkomende transfers tot nu toe bij OHL. Morgen viert de veelvoudige Franse jeugdinternational zijn debuut in Linden, waar OHL een oefenpartij tegen Sint-Truiden speelt, die - omwille van België - Brazilië - al om 17 uur wordt afgetrapt.

voetbal eerste klasse B

De Fransman werd opgeleid bij Sochaux, kwam in 2013 bij Zulte Waregem terecht, verhuisde daarna naar White Star Brussel dat in 2016 met hem als aanvoerder kampioen werd in tweede klasse maar niet promoveerde omdat die club failliet ging. Hij trok naar Antwerp met wie hij, opnieuw als aanvoerder, vorig seizoen promoveerde naar eerste klasse A. Hij speelde er afgeloen speeljaar nog de eerste vijf competitiematchen en verhuisde dan naar de ambitieuze Franse tweedeklasser Lens, waar hij zes maanden samenspeelde met ex-OHL-boegbeeld John Bostock. "John werd een goede vriend. Hij trok vorige winter naar Turkije, maar wij bleven contact houden. Toen OHL interesse voor mij toonde, sprak ik hem daarover aan. 'Leuke en ambitieuze club, je moet niet aarzelen', zei hij. Ik had zelf een goed gevoel na gesprekken met de trainer en de clubverantwoordelijken. OHL wil zo vlug mogelijk naar eerste klasse A. Dat wil ik ook."





"Frédéric Duplus is een polyvalente verdediger en een échte leidersfiguur met veel ervaring wat betreft de promotiestrijd om in eerste A te geraken. Ik wou hem er absoluut bij", zegt OHL-caoch Nigel Pearson.





Bij Antwerp speelde Duplus als rechtsachter of als centrale verdediger. "Het liefst speel ik rechtsback, maar als de trainer denkt dat hij me elders nodig heeft, is dat oké voor mij. Ik besef wel dat ik in deze sterke spelersgroep zal moeten vechten voor een vaste stek", zegt de Fransman, die met zijn vrouw en zijn twee kinderen van 7 en 3 jaar oud in het Brusselse gaat wonen. "Het wordt ongetwijfeld een interessant seizoen. De kwaliteit van de spelerskernen in eerste B is opnieuw toegenomen. Elke club lijkt versterkt, in de eerste plaats KV Mechelen en Beerschot-Wilrijk, onze voornaamste titelconcurrenten. Maar met onze goed gestoffeerde kern en met Nigel Pearson als coach zijn wij zeker gewapend om mee te strijden voor de promotie."