"Ik zou liefst naast Dries Mertens staan" INE CAUBERGS MAG MEE MET RODE DUIVELS VELD OP TEGEN TUNESIË ANDREAS DE PRYCKER

09 juni 2018

02u33 0 Leuven Heel voetbalminnend België zal op zaterdag 23 juni jaloers toekijken hoe de 9-jarige Ine Caubergs uit Kessel-Lo als 'Player Escort' op het veld zal staan tijdens de WK-wedstrijd België-Tunesië. Haar droom? Oplopen naast Leuvenaar Dries Mertens.

Het sprookje van Ine begon zo'n kleine twee maanden geleden. "Ine was met haar oma naar de McDonald's geweest. Daar had ze een couponnetje meegenomen nadat ze een menu had besteld. Je moest een app installeren op je smartphone, een schiftingsvraag invullen en klaar was Kees. Enkele weken nadien kregen we al een mail met daarin de bevestiging dat Ine was uitgeloot om als 'Player Escort' het veld op te lopen tijdens België-Tunesië", vertelt papa Jo. Hij had eerst zijn twijfels bij het mailtje. "Met al die spam en oplichtmails ben je toch snel op je hoede. Eigenlijk was het te mooi om waar te zijn, maar alles bleek toch te kloppen", zegt de fiere vader, die samen met zijn dochter naar Moskou zal reizen. "Zij mocht nog één iemand meenemen. Ik heb mij opgeofferd", lacht Jo. "We mogen voor vier volle dagen naar Moskou. De 22ste komen wij aan, de 26ste moeten we alweer vertrekken. Het organisatorisch comité heeft allerlei uitstappen voor ons gepland. We gaan zelfs naar het Kremlin. Op de dag van de wedstrijd moet Ine zes uur op voorhand aanwezig zijn in het stadion om nog een aantal routines in te oefenen. Wat ze precies gaan doen, daar heb ik het raden naar. Maar ze gaat dat sowieso schitterend doen", meent de papa. Ine werd samen met vier andere Belgische kinderen van dezelfde leeftijd uitgeloot. "Daarenboven heeft zij nog een voetbalbloesje van de Rode Duivels en een diploma van McDonald's gekregen. Het is allemaal een droom die uitkomt. Zeker als ze nog mag oplopen naast haar favoriete speler, Dries Mertens", klinkt het bij Jo.





We kennen alle spelers

Hij en Ine zijn voetbalsupporters, maar gingen tot enkele dagen geleden nog nooit naar de Rode Duivels kijken. "Onze club is Standard. Daar gaan we toch een keer of vijf per seizoen naartoe. Maar wij kennen alle spelers van de Duivels maar al te goed. Xander (de één jaar oudere broer van Ine, red.) kent alle mogelijke spelers uit de gekste competities. Hij is zo jaloers als wat dat zijn kleine zusje naar het WK mag, maar hij was zelf net te oud om deel te nemen", stelt Jo. Dus moedigt Xander zijn zusje aan vanop tv. En dat gebeurt ook op de school van Ine, Basisschool Heffel in Kessel-Lo. "Daar werd toevallig voor de wedstrijd tegen Tunesië een groot scherm geplaatst. De medeleerlingen van Ine geloofden niet dat ze op tv te zien zal zijn. Wel, ze kunnen het met hun eigen ogen zien", glundert papa Jo.