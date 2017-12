"Ik wil ook in 2018 elke dag plezier maken met mijn gezin" JAN HEREMANS HEEFT NOG GEEN GREINTJE AAN STRIJDVAARDIGHEID INGEBOET BART MERTENS

02u24 0 Vertommen Jan Heremans zal ook volgend jaar schlagerfestival Leive Vloms organiseren. Leuven Leuvenaar Jan Heremans (35) kreeg in juli 2016 een zware diagnose te verwerken: MS. Maar ondanks het feit dat hij aan een zware variant lijdt, bleef Jan positief. Zo stampte hij prompt het succesvolle festival Leive Vloms uit de grond, om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte. Een half jaar nadat er zo 13.199 euro ingezameld werd, ontmoeten we Jan opnieuw. En aan strijdvaardigheid heeft hij nog geen centimeter ingeboet.

Jan, hoe gaat het met je?

"Gezien de omstandigheden, goed. Tijdens de organisatie van Leive Vloms verbleef ik al in het MS-centrum in Melsbroek. We hadden niet veel tijd voor de voorbereidingen, maar ik wou er absoluut zo vaak als mogelijk bij zijn om alles in goede banen te leiden. Het was een zware tijd, maar het resultaat mocht er zijn. We konden meer dan 13.000 euro inzamelen voor onderzoek naar MS. Uiteindelijk heb ik tot eind augustus in het MS-centrum gezeten. De artsen hebben veel geprobeerd, maar niets hielp echt. Ik wou naar huis terugkeren en dat heb ik ook gedaan. Een wereld van verschil."





Joris Huysmans

Een speciale pomp, rechtstreeks in je ruggenmerg, leek even de oplossing. Waar liep het mis?

"Die pomp injecteert spierontspanners rechtstreeks in je ruggenmerg om spasmen tegen te gaan. Medicatie in pilvorm was voor mij verre van ideaal. Door de bijwerkingen was ik gewoon geen mens meer. We hadden goede hoop wat die pomp betreft, maar het mocht niet zijn. Mijn benen voelden niet beter aan, integendeel. Na een testweek hebben ze die pomp dan weer verwijderd. Ik zal nooit meer vergeten hoe zwaar dat allemaal geweest is. Na de plaatsing van de pomp moest ik 24 uur platliggen. Dat lijkt te doen, maar dat was het niet. Ik kreeg overal pijn en moest uiteindelijk zelfs een week in bed blijven. Dat was afzien... Toen de pomp verwijderd werd, voelde ik een soort bevrijding. Het was in dit stadium van de ziekte uiteindelijk geen oplossing, maar dat kan het wel zijn in een later stadium. Dat moeten we afwachten."





Is er dan helemaal geen medicijn dat je leven comfortabeler kan maken?

"Jawel. Via-via ben ik aan medicatie uit de Verenigde Staten geraakt. Een soort lichte chemotherapie waarmee een bepaalde soort cellen aangevallen wordt. Het medicijn vertraagt de evolutie van MS en ik stel zelfs vooruitgang vast. Waar ik mijn eigen voeten niet langer kon opheffen, lukt dat nu opnieuw. Hetzelfde voor mijn benen. Het zijn kleine dingen die voor gezonde mensen de normaalste zaak van de wereld lijken, maar voor mij zijn het grote overwinningen. In februari volgt een nieuwe kuur met het medicijn uit Amerika. Er is sprake van een positieve evolutie, maar met MS weet je nooit... Toch blijf ik zoals gewoonlijk positief en strijdvaardig."





Je moest je huis te koop zetten omdat het niet rolstoelvriendelijk is. Dat moet een zware dobber geweest zijn.

"Absoluut. Ik ben opgegroeid in dat huis. Voor mij is het ook geen huis, maar een thuis. De thuis waar mijn ouders samen met mij gelachen hebben. Waar ze bij momenten al eens kwaad op me moesten worden. (lacht) Bekijk het als een juweel dat je van je grootmoeder erft. Dat verkoop je enkel wanneer je kinderen honger lijden. Maar ik ben nu verplicht om mijn thuis te verkopen omdat ik er met mijn rolstoel niet kan wonen. De woning toegankelijk maken, is helaas geen optie. Door de trappen kan ik simpelweg niet meer binnen. We wonen nu tijdelijk in een appartement van de familie in Heverlee. Maar eens ons huis verkocht is, gaan we op zoek naar een nieuwe 'thuis'. Het blijft een zware dobber, maar we hebben uitzicht op een nieuw hoofdstuk in het leven."





Over perspectieven gesproken:

de tweede editie van Leive Vloms vindt plaats op 3 augustus.

Wat mogen we verwachten?

"Net zoals vorig jaar wordt het een uitbundig zangfeest met Vlaamse schlagermuziek. De datum ligt al vast, maar de namen van de artiesten zijn nog niet bekend. We hebben nog tijd. Vorig jaar was dat wel even anders. In amper vijf weken tijd hebben we toen alles in elkaar moeten steken. Erik 'Droppie' De Rop is een grote steun geweest en ook de vrijwilligers waren van goudwaarde, net zoals serviceclub Ronde Tafel Leuven en Club 41. Jos Van Oosterwijck was ronduit een onmisbare schakel. Hij voorspelde dat we zo'n 6.500 bezoekers zouden ontvangen, maar uiteindelijk liep de Oude Markt in Leuven helemaal vol. Voor mij was het vooral belangrijk dat we MS op een positieve manier onder de aandacht brachten. Dat we ook een mooie cheque hadden voor het onderzoek naar de ziekte, maakte het plaatje helemaal af."





Jij bent het gezicht van Leive Vloms - en sindsdien in zekere zin ook van MS in ons land. Kreeg je veel reacties?

"Enorm veel. Zowel bekenden als onbekenden zagen in mij kracht en moed, en dat hebben ze naar eigen zeggen overgenomen in hun leven. Ik herinner me nog glashelder dat er op een dag een man op mijn schouder tikte. Zijn dochter was ook ziek en daardoor in een zwart gat gevallen. Die man vertelde me dat ze dankzij mij opnieuw het licht in haar leven gezien had. Dat maakte me wel gelukkig. Er was ook het moment toen mijn zoon voor een schoolopdracht een werkje moest maken over zijn held. De meeste kinderen kozen voor beroemde personen, maar mijn zoon koos zijn papa. Hij heeft in de klas vertelt over MS en uiteindelijk hebben ze mij daar uitgeroepen tot de grootste held van allemaal. Zoiets raakt je uiteraard wel. Ik moet ook zeggen dat ik veel steun krijg van mijn vrouw en kinderen. We gaan er samen door en we zijn er als gezin eigenlijk sterker uitgekomen. Mijn kinderen zeggen me elke dag dat ze me graag zien. Dat is hartverwarmend, zeker op moeilijke momenten."





Tot slot, wat heeft 2018

voor jou in petto?

"Ik wil - zoals ik al vaker zei - elke dag samen lachen en plezier maken met mijn kinderen en mijn vrouw. Mensen zeggen me vaak dat ik opvallend goed omga met mijn ziekte, maar ik moét dat doen. Voor mijn gezin, voor andere MS-patiënten en voor mezelf. Voorts wil ik me volgend jaar inzetten voor andersvaliden in Leuven. Ik wil een soort blog maken over de horecazaken, en de toegankelijkheid in kaart brengen. Ik ga me niet opsluiten en wil alle zaken in de stad bezoeken. Ik wil mijn ziekte aangrijpen om iets positiefs te creëren. Ik wil niet stil blijven staan in het leven. Meer zelfs: ik ga niet stilstaan."